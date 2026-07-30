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2007 में जामिया नगर थाना जलाने के मामले में आरोपी ताहिर ऊर्फ नेता के खिलाफ भी आरोप तय

कोर्ट ने एक आरोपी अब्दुल नसीम की मौत की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ केस खत्म करने का आदेश भी दिया. पढ़ें खबर..

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 8:38 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2007 में जामिया नगर थाना जलाने के मामले में आज आरोपी ताहिर ऊर्फ नेता के खिलाफ भी आरोप तय कर दिया है. इसके पहले की सुनवाई में ताहिर ने अपना आरोप कबूल किया था. लेकिन जब कोर्ट ने सजा के बारे में बताया था तो अपना फैसला बदलते हुए गुरुवार को उसने ट्रायल का सामना करने की बात की, जिसके बाद कोर्ट ने ताहिर ऊर्फ नेता के खिलाफ आरोप तय कर दिया.

कोर्ट ने ताहिर की दिव्यांगता को देखते हुए उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होने की इजाजत दे दी. गुरुवार को कोर्ट ने एक आरोपी अब्दुल नसीम की मौत की पुष्टि होने के बाद उसके खिलाफ केस खत्म करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान एसीपी केशव माथुर मौजूद थे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि केशव माथुर ही इस मामले के जांच अधिकारी थे इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची में उनका नाम भी दर्ज करने की अनुमति दी जाए. तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को गवाहों की संशोधित सूची दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमें एसीपी केशव माथुर का नाम भी शामिल हो.

इसके पहले कोर्ट ने 22 मई को कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान समेत 13 लोगों पर भीड़ को एकत्रित कर, उकसाने और थाने को जलाने के मामले में आरोप तय किया था. कोर्ट ने इस मामले के 18 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. मामला 22 सितंबर, 2007 का है. न्यू फ्रेंड्स कालोनी के तत्कालीन एसएचओ राजेश कुमार शर्मा ने 23 सितंबर, 2007 को शिकायत की कि 22 सितंबर को शाम साढ़े सात बजे थाने पर हमला करने, दंगा और आगजनी की गई. इस शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

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TAHIR ALIAS NETA CHARGES FRAMED
जामिया नगर थाना जलाने का मामला
JAMIA NAGAR POLICE STATION BURNING

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