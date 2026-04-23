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ओबीसी आरक्षण आंदोलन 2021ः सुदेश महतो समेत कई आजसू नेताओं पर आरोप गठित

2021 में ओबीसी आरक्षण आंदोलन से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित कई नेताओं पर आरोप गठित हुआ है.

Charges Framed Against Sudesh Mahto
आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 23, 2026 at 10:34 PM IST

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रांचीः आजसू प्रमुख सुदेश महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी समेत कई नेताओं के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में आरोप गठित हुआ है. न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में गुरुवार को सभी आरोपी नेता उपस्थित हुए, जहां 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर हुए 2021 के आंदोलन से जुड़े मामले में यह कार्रवाई हुई.

इस मामले में पूर्व मंत्री रामचंद्र, आजसू के मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत और पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता भी कोर्ट में पेश हुए. अदालत ने सभी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी.

दरअसल, यह मामला 8 सितंबर 2021 का है, जब सुदेश महतो के नेतृत्व में आजसू पार्टी ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर रांची में बड़ा आंदोलन किया था. राज्यभर से जुटे हजारों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर मार्च कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई थी.

आजसू के मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत ने इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 8 सितंबर 2021 को आयोजित “सामाजिक न्याय मार्च” पूरी तरह शांतिपूर्ण था. उनके अनुसार, पुलिस ने निहत्थे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया और बाद में नेताओं पर लालपुर थाना में झूठा मुकदमा (संख्या 201/2021) दर्ज कर दिया गया.

उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी ने पूरे राज्य में अभियान चलाकर करीब 10 लाख लोगों से समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर जुटाए थे. 6 से 8 सितंबर तक अलग-अलग जिलों से कार्यकर्ता कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए रांची पहुंचे थे. मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से मुख्यमंत्री सचिवालय तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन पुलिस कार्रवाई ने स्थिति को बिगाड़ दिया.

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सुदेश महतो पर आरोप गठित
OBC RESERVATION MOVEMENT 2021

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