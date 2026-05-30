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217 करोड़ की वसूली मामले में सुकेश चंद्रशेखर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 217 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने 3 जून को औपचारिक आरोप तय करने के लिए सभी आरोपियों को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया.

कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4, भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 186, 384, 386, 388, 406, 409, 420, 468, 471 और 120 बी के अलावा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा जिन प्रमुख लोगों को आरोपी बनाया है उनमें उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस शामिल हैं.

जैकलीन के खिलाफ केवल वसूली के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया गया है, जबकि उसके खिलाफ मकोका के मामले में आरोप तय नहीं करने का आदेश दिया गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदिति सिंह की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया था. उसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था.

इस मामले में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ रुपये अदिति सिंह से लिए, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ रुपये लिये थे. ईडी ने कहा था कि सुकेश ही इस मामले का मास्टरमाइंड है. इस मामले में उसने अदिति सिंह को पहला फोन लैंडलाइन से किया था.