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2007 में जामिया नगर थाना जलाने के मामले में कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान समेत 13 के खिलाफ आरोप तय

वहीं मामले में स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले के 18 आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दिया. पढ़ें पूरी खबर..

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2026 at 9:30 PM IST

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नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2007 में जामिया नगर थाना जलाने के मामले में कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान के खिलाफ आरोप तय कर दिया है. कोर्ट ने 19 साल पुराने मामले में आसिफ मोहम्मद समेत 13 लोगों पर भीड़ को एकत्रित कर, उकसाने और थाने को जलाने के मामले में आरोप तय किया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले के 18 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद खान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है उनमें सारिक, भूरा ऊर्फ इदरीश, अब्बास मिस्त्री, शाहनवाज, नरेश यादव, शोएब दानिश, जमालुद्दीन, लियाकत अली ऊर्फ गुड्डू त्यागी, कमरुद्दीन, सुल्तान अख्तर, अब्दुल नसीम ऊर्फ बाबू, सैफुल्लाह सिद्दीकी ऊर्फ शफी, ताहिर नेता, मसूद अहमद ऊर्फ राजा ट्रांसपोर्टर, नयाबुद्दीन ऊर्फ बाबू नेता बर्फवाला, अमजद खान ऊर्द गुड्डू टंकी सटलेवाला और रफत सटलेवाला शामिल हैं.

वहीं कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें अखलाक अल्वी, परवेज आलम, शहजाद आलम, मोहम्मद सलमान, मोह्म्मद इमरान, मोहम्मद वासी, फिरोज, इकबाल अहमद, सोनी, शाहनवाज, इस्लाम, बाबू खान, इकराम, ताहिर ऊर्फ लालू, कासिम, रशीद, कामिल और नत्थू गिरी शामिल हैं. मामला 22 सितंबर 2007 का है. न्यू फ्रेंड्स कालोनी के तत्कालीन एसएचओ राजेश कुमार शर्मा ने 23 सितंबर, 2007 को शिकायत की कि 22 सितंबर को शाम साढ़े सात बजे थाने पर हमला करने, दंगा और आगजनी की गई. इस शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा के तहत भी एफआईआर दर्ज किया गया था.

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