इस टाइमिंग में सौर ऊर्जा से चार्ज करें ईवी, मिलेगी 20% टैरिफ में छूट
सुबह नौ से लेकर चार बजे तक सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिक वाहन रिचार्ज करते हैं, फिर पावर कॉरपोरेशन टैरिफ में 20% तक की छूट देगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 4, 2026 at 9:32 AM IST|
Updated : July 4, 2026 at 10:56 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों के लिए पावर कॉरपोरेशन बड़ी सुविधा दे रहा है. अगर अपनी बिजली दरों में 20% तक छूट चाहते हैं और घर में इलेक्ट्रिक वाहन है तो फिर सौर ऊर्जा से वाहन की चार्जिंग करें और इस योजना का लाभ उठाएं.
इसके लिए एक शर्त भी है. समय का ध्यान रखना जरूरी है. सुबह नौ बजे से लेकर शाम चार बजे तक सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिक वाहन रिचार्ज करते हैं, तो फिर टैरिफ में 20% तक की छूट पावर कॉरपोरेशन देगा. यह जानकारी उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी.
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बिजली दरें देश की सबसे न्यूनतम दरों में हैं, जबकि विद्युत आपूर्ति देश की सर्वाधिक और सबसे बेहतर श्रेणी में है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक उपभोक्ता को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि लगातार सातवें वर्ष भी प्रदेश में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है. सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए देय टैरिफ को यथावत रखा गया है.
यह निर्णय सरकार की जनकल्याणकारी सोच और गरीबों, किसानों, घरेलू व अन्य उपभोक्ताओं के हितों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है. शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और दिन के समय उपलब्ध सस्ती सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित सोलर आवर्स में 20 प्रतिशत टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है.
इससे न सिर्फ ईवी चार्जिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में प्रतिदिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है. प्रदेश ने 32,673 मेगावाट की अब तक की सर्वाधिक विद्युत मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है.
उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय तापीय विद्यु उत्पादन मात्र 5,180 मेगावाट तक सीमित था, जबकि आज प्रदेश सौर ऊर्जा से ही इससे अधिक उत्पादन कर रहा है. लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता सोलर पार्कों से और लगभग 2,500 मेगावाट क्षमता प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के माध्यम से विकसित की जा रही है.
इसके साथ ही मिर्जापुर और मेजा सहित विभिन्न क्षेत्रों में तापीय विद्युत परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है और पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों की दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार किया गया है. पहले जहां ये संयंत्र लगभग 65 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर पर संचालित होते थे, वहीं अब उनकी कार्यक्षमता बढ़कर लगभग 85 प्रतिशत तक पहुंच गई है.