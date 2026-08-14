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करोड़ों के कमीशन का खेल : EOW के शिकंजे में PWD चीफ इंजीनियर भागीरथी वर्मा, 1500 पन्ने का चालान पेश

रायपुर : पीडब्ल्यूडी में साल 2019 से 2023 तक मुख्य अभियंता भागीरथी वर्मा ने पद का दुरुपयोग किया था. वर्मा ने नगरीय निकायों में निविदा कार्य आवंटित कराने एवं बिलों का भुगतान कराने के एवज में 25% अवैध कमीशन की मांग की गई थी. EOW ने आरोपी को 17 जून 2026 को गिरफ्तार किया था. वर्तमान में आरोपी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. रायपुर और बिलासपुर में 6 इसके साथ ही उज्जैन में 2 स्थानों सहित 8 स्थानों रेड की कार्रवाई की गई थी. शुक्रवार को EOW ने रायपुर के विशेष न्यायालय में आरोपी के खिलाफ 1500 पेज का चालान पेश किया है.







करोड़ों की नकदी और अवैध संपत्ति हुई जब्त

साल 2019 से 2021-22 के दौरान 1 करोड़ 68 लाख 52 हज़ार रुपये नकद और 7 लाख 77 हजार 582 रुपये की सामग्री सहित कुल 1 करोड़ 76 लाख 29 हजार 582 रुपये का अवैध संपत्ति अर्जित करना पाया गया. आरोपी के अलग-अलग खातों में 2 लाख 10 हजार रुपए के बैंक एवं डिजिटल ट्रांसफर की कड़ी मिली थी. आरोपी ने कमीशन में एसी और टाइल्स लगवाए थे.







शिकायतकर्ता राघवेन्द्र तिवारी ने EOW ब्यूरो रायपुर में भागीरथी वर्मा तत्कालीन मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के खिलाफ शिकायत पेश की. शिकायत में आरोप लगाया गया कि साल 2019 से 2023 तक मुख्य अभियंता के पद पर लोकसेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया.आरोपी ने नगरीय निकायों में निविदा कार्य आवंटित कराने और किए गए कार्यों के बिलों का भुगतान कराने के एवज में शिकायतकर्ता से 25% की मांगकर लाभ प्राप्त किया गया था.







EOW की जांच के दौरान शिकायतकर्ता एवं आरोपी के बीच हुई WhatsApp चैट, बैंक खातों के विश्लेषण, लेनदेन के विवरण, दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्यों के साथ ही गवाहों के कथनों का परीक्षण किया गया. इन साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को नगरीय निकायों में निविदा कार्य दिलाने एवं किए गए कार्यों के बिलों का भुगतान कराने के एवज में कमीशन की मांग करने के साथ ही राशि की मांग की गई थी.





अलग-अलग माध्यम से कमीशन



शिकायतकर्ता के कथन के मुताबिक साल 2019 में आरोपी को 32 लाख 65 हजार रुपये नकद और 40 हजार 250 रुपये मूल्य की 2 हीरे की अंगूठियां दी गईं. वर्ष 2019-20 में आरोपी के आवास के लिए 3 लाख 39 हजार 862 रुपये के टाइल्स एवं ग्रेनाइट उपलब्ध कराए गए. साल 2020 में आरोपी को कुल 42 लाख 65 हजार रुपए कथित कमीशन के रूप में दिया गया.

किन खातों में पैसे किए ट्रांसफर ?



साल 2020 की कमीशन राशि से संबंधित लेनदेन की जांच में आरोपी के निर्देश पर सहयोग किराना स्टोर्स के खाते में 55 हजार रुपए, ओम किराना स्टोर्स के खाते में 75 हजार रुपए, महेन्द्र सागर भोई के खाते में 60 हजार रुपए और चुम्मन साहू कम्प्यूटर ऑपरेटर के खाते में 20 हजार रुपए ट्रांसफर कराए जाने की कड़ी सामने आई. इस प्रकार कुल 2 लाख 10 लाख रुपये के बैंक एवं डिजिटल ट्रांसफर के संबंध में बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य, संबंधित गवाहों के कथन मिले .

अभिलेख में ओम प्रकाश पैकरा के खाते में पूर्व में 10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाने का उल्लेख है. EOW की विवेचना में पाया गया कि साल 2021-22 में राज्य के जैजेपुर, पुसौर, भोपालपट्टनम, नरहरपुर एवं कोंटा नगरीय निकायों में हाईमास्ट एलईडी लाइट स्थापित करने के लिए लगभग 1 करोड़ 46 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी. शिकायतकर्ता की फर्म ने इनमें से कोंटा, नरहरपुर एवं जैजेपुर में कार्य किया गया.





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