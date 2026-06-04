जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ चालान पेश
एसीबी ने आरोप पत्र के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेज पेश कर अपराध की कड़ी जोड़ने की कोशिश की है.
Published : June 4, 2026 at 2:42 PM IST
जयपुरः एसीबी मामलों की विशेष अदालत में एसीबी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के ठेके से जुड़े मामले में पूर्व आईएएस और तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य जलदाय सचिव सुबोध अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. वहीं, मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी और संजय बड़ाया सहित अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है.
विशेष लोक अभियोजक शालिनी ने बताया कि एसीबी की ओर से आरोप पत्र के साथ बड़ी संख्या में दस्तावेज पेश कर अपराध की कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई है. बताया जा रहा रहा है कि दस्तावेजों सहित संपूर्ण आरोप पत्र करीब 17 हजार पांच सौ पेज का है. पूर्व में विभाग के रिटायर व वर्तमान अधिकारी दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सेना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड, महेन्द्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक और निरिल कुमार के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जा चुका है. इसके अलावा जितेन्द्र शर्मा, मुकेश गोयल और संजीव गुप्ता के फरार होने के चलते अदालत ने उनके गिरफतारी के स्थायी वारंट जारी कर रखे हैं.
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यह है मामलाः जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर एसीबी ने साल 2024 में एफआईआर दर्ज की थी. जांच में सामने आया की ठेका फर्म श्रीगाणपति ट्यूबवेल और श्रीश्याम ट्यूबवेल के संचालकों ने इरकॉन इंटरनेशल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर पीएचईडी के अफसरों से मिलीभगत कर करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए. इस दौरान ईडी ने भी अपने स्तर पर मामला दर्ज कर तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था. कई दिनों तक जेल में रहने के बाद जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. इसके बाद एसीबी ने गत दिनों महेश जोशी व अन्य को गिरफ्तार किया था.
अवैध हिरासत बताकर हाईकोर्ट में गुहारः महेश जोशी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के के बाद उनके बेटे रोहित जोशी की ओर से हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर जोशी की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया है. इस याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी के समय इसके आधार नहीं बताए गए. ऐसे में उन्हें तत्काल रिहा किया जाए. हाईकोर्ट मामले में राज्य सरकार व एसीबी से जवाब मांग चुका है.