सावधान श्रद्धालु! चारधाम यात्रा पर जाने से पहले पढ़ें राजस्थान पुलिस की ये साइबर सुरक्षा गाइडलाइन

सावधान श्रद्धालु! चारधाम यात्रा पर जाने से पहले पढ़ें राजस्थान पुलिस की ये साइबर सुरक्षा गाइडलाइन
राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग ने जारी की एडवाइजरी.
Published : April 14, 2026 at 1:15 PM IST
जयपुर : चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. इस यात्रा के दौरान होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग और वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आती रही हैं. ऐसे में इस बार राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें ठगी और धोखाधड़ी की तरकीब और इससे बचने के उपाय बताए गए हैं.
चार-धाम यात्रा के आगामी सीजन को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा विशेष सतर्कता बरत रही है. एडीजी (साइबर अपराध) वीके सिंह के निर्देश पर राज्य के आमजन और श्रद्धालुओं के लिए एक विस्तृत साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है. इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को उन साइबर अपराधियों से बचाना है जो चार-धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को निशाना बनाकर हेलीकॉप्टर टिकट, होटल बुकिंग और वीआईपी दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं.
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सस्ते पैकेज के लुभावने विज्ञापन से फंसाते हैं : डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह का कहना है कि श्रद्धालु हेलीकॉप्टर टिकट या होटल की बुकिंग केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या प्रतिष्ठित ट्रैवल एजेंट के माध्यम से ही करें. अक्सर अपराधी सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर सस्ते पैकेज या तुरंत दर्शन के लुभावने विज्ञापन डालकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं. किसी भी अज्ञात व्यक्ति को फोन पर बात करते हुए यूपीआई या कार्ड विवरण साझा न करें और न ही किसी अनजान कॉल के आधार पर भुगतान करें.
सार्वजनिक वाई-फाई के जरिए लेन-देन से बचें : इस एडवाइजरी में वित्तीय सुरक्षा पर भी खास जोर दिया गया है. उन्होने बताया कि श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या धर्मशालाओं के मुफ्त पब्लिक वाई-फाई का उपयोग करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए. इसके जरिए डाटा चोरी होने का खतरा रहता है. पैसे प्राप्त करने के लिए किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना चहिए. पैसे प्राप्त करने के लिए पिन डालने या कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती. एटीएम का उपयोग करते समय भी सावधानी बरतें और हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह या बैंक के अंदर स्थित एटीएम को ही प्राथमिकता दें.
सार्वजनिक चार्जर के बजाए पावर बैंक का उपयोग : यात्रा के दौरान अपने मोबाइल और डाटा को सुरक्षित रखने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) चालू रखना चाहिए और सार्वजनिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट के बजाय निजी पावर बैंक का उपयोग करना चाहिए. यात्रा के दौरान अपनी लाइव लोकेशन केवल परिवार के सदस्यों के साथ ही साझा करें. इसके अलावा मंदिर समिति या फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर आने वाले कॉल से भी सावधान रहें. कोई अनजान व्यक्ति आपके रिश्तेदार के संकट में होने का दावा कर पैसे मांगे, तो सीधे उस रिश्तेदार से बात कर पुष्टि अवश्य करें.
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धोखाधड़ी की ऐसे कर सकते हैं शिकायत : डीआईजी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि किसी श्रद्धालु के साथ साइबर धोखाधड़ी की घटना होती है, तो वे तुरंत निकटतम साइबर पुलिस स्टेशन या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है. इसके साथ ही साइबर हेल्प डेस्क नंबर 9256001930 और 9257510100 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है.
19 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा :-
- हिंदू धर्म में खास है चारधाम यात्रा का महत्व, देशभर से लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं.
- चारधाम यात्रा का आगाज अक्षय तृतीया (19 अप्रैल) से हो रहा है.
- इस दिन यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे.
- जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 22 और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे.
- चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है.
- उत्तराखंड पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है.
जालसाज ऐसे करते हैं ठगी और धोखाधड़ी :-
- जालसाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लुभावने और सस्ते विज्ञापनों से लोगों शिकार बनाते हैं.
- मंदिर के पुजारी या पुलिसकर्मी बनकर कॉल करते हैं और कम समय में दर्शन का झांसा देते हैं.
- ऐसे स्थानों पर सार्वजनिक जगहों का वाई-फाई उपयोग करते समय डाटा चोरी होने का खतरा रहता है.
- शातिर बदमाश ऑनलाइन लेन-देन के नाम पर भी ठगी और धोखाधड़ी की वारदात करते हैं.
- भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मोबाइल चोरी होने और उसमें दर्ज जानकारी का दुरुपयोग होने का खतरा रहता है.