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सावधान श्रद्धालु! चारधाम यात्रा पर जाने से पहले पढ़ें राजस्थान पुलिस की ये साइबर सुरक्षा गाइडलाइन

जयपुर : चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. इस यात्रा के दौरान होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग और वीआईपी दर्शन के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी की शिकायतें सामने आती रही हैं. ऐसे में इस बार राजस्थान पुलिस की साइबर अपराध विंग ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें ठगी और धोखाधड़ी की तरकीब और इससे बचने के उपाय बताए गए हैं.

चार-धाम यात्रा के आगामी सीजन को लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा विशेष सतर्कता बरत रही है. एडीजी (साइबर अपराध) वीके सिंह के निर्देश पर राज्य के आमजन और श्रद्धालुओं के लिए एक विस्तृत साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है. इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को उन साइबर अपराधियों से बचाना है जो चार-धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को निशाना बनाकर हेलीकॉप्टर टिकट, होटल बुकिंग और वीआईपी दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं.

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सस्ते पैकेज के लुभावने विज्ञापन से फंसाते हैं : डीआईजी (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह का कहना है कि श्रद्धालु हेलीकॉप्टर टिकट या होटल की बुकिंग केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या प्रतिष्ठित ट्रैवल एजेंट के माध्यम से ही करें. अक्सर अपराधी सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर सस्ते पैकेज या तुरंत दर्शन के लुभावने विज्ञापन डालकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं. किसी भी अज्ञात व्यक्ति को फोन पर बात करते हुए यूपीआई या कार्ड विवरण साझा न करें और न ही किसी अनजान कॉल के आधार पर भुगतान करें.

सार्वजनिक वाई-फाई के जरिए लेन-देन से बचें : इस एडवाइजरी में वित्तीय सुरक्षा पर भी खास जोर दिया गया है. उन्होने बताया कि श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या धर्मशालाओं के मुफ्त पब्लिक वाई-फाई का उपयोग करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए. इसके जरिए डाटा चोरी होने का खतरा रहता है. पैसे प्राप्त करने के लिए किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना चहिए. पैसे प्राप्त करने के लिए पिन डालने या कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं होती. एटीएम का उपयोग करते समय भी सावधानी बरतें और हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह या बैंक के अंदर स्थित एटीएम को ही प्राथमिकता दें.