ETV Bharat / state

चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ी बैठक, ट्रांजिट कैंप पहुंचे अफसर, जानिये क्या रहेगा खास

ऋषिकेश: साल 2026 की चारधाम यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. चारधाम यात्रा 2026 को लेकर ऋषिकेश के चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हो रही हैं. जिसमें हिस्सा लेने के लिए सभी अधिकारी ट्रांजिट कैंप पहुंच चुके हैं.

चारधाम यात्रा 2026 को लेकर होने वाली बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे कर रहे हैं. बैठक में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप भी शामिल हैं. चारधाम यात्रा 2026 को लेकर आयोजित इस बैठक में यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी.

चारधाम यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों से गढ़वाल कमिश्नर इस मार्फत सवाल जवाब कर रहे हैं. साथ ही वे आगामी चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को बनाने के निर्देश भी दे रहे हैं. बैठक में गढ़वाल मंडल के डीएम और पुलिस के आला अधिकारियों से व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है. यात्रा काल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए गढ़वाल कमिश्नर ने विशेष जोर दिया है. साथ ही आईजी गढ़वाल ने चारधाम में सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर होने के निर्देश दिये.