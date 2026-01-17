ETV Bharat / state

चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ी बैठक, ट्रांजिट कैंप पहुंचे अफसर, जानिये क्या रहेगा खास

बैठक में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के साथ के ही आईजी गढ़वाल मौजूद हैं. साथ ही जिलों के डीएम भी बैठक में शामिल हैं.

CHARDHAM YATRA 2026
चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ी बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 17, 2026 at 1:05 PM IST

|

Updated : January 17, 2026 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ऋषिकेश: साल 2026 की चारधाम यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. चारधाम यात्रा 2026 को लेकर ऋषिकेश के चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हो रही हैं. जिसमें हिस्सा लेने के लिए सभी अधिकारी ट्रांजिट कैंप पहुंच चुके हैं.

चारधाम यात्रा 2026 को लेकर होने वाली बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे कर रहे हैं. बैठक में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप भी शामिल हैं. चारधाम यात्रा 2026 को लेकर आयोजित इस बैठक में यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी.

चारधाम यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों से गढ़वाल कमिश्नर इस मार्फत सवाल जवाब कर रहे हैं. साथ ही वे आगामी चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को बनाने के निर्देश भी दे रहे हैं. बैठक में गढ़वाल मंडल के डीएम और पुलिस के आला अधिकारियों से व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हो रही है. यात्रा काल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए गढ़वाल कमिश्नर ने विशेष जोर दिया है. साथ ही आईजी गढ़वाल ने चारधाम में सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर होने के निर्देश दिये.

चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ी बैठक (ETV Bharat)

बैठक में क्या रहेगा खास

  • पहला पिछली यात्रा के दौरान आए अनुभवों के आधार पर समीक्षा और सुधार की जरूरतों पर चर्चा
  • पिछली यात्रा में किन व्यवस्थाओं ने अच्छा काम किया और किन क्षेत्रों में कमियां रहीं, इस पर विस्तार से मंथन
  • चारधाम यात्रा में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा.
  • यात्रा मार्गों की स्थिति, सड़क और पुलों की मरम्मत, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, एंबुलेंस सेवा, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और भीड़ प्रबंधन जैसे विषय शामिल होंगे.
  • आपदा प्रबंधन की तैयारियों और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की रणनीति पर भी विचार होगा.

बैठक में कौन कौन शामिल

  • यात्रा से जुड़े स्टेकहोल्डर्स
  • तीर्थ पुरोहित, होटल एसोसिएशन
  • डंडी-कंडी, चॉपर एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट से जुड़े प्रतिनिधि
  • संबंधित जिलों के अधिकारी

बैठक में इन सभी के फीडबैक लिये जाएंगे. इसके बाद बेहतर व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाएगा. इसके साथ ही जिला स्तर से भी प्रस्ताव मांगे गये हैं. जिस पर भी चर्चा होगी. गौरतलब है कि पिछली चार धाम यात्रा में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे. इस बार इससे से भी अधिक यात्रियों के पहुंचे की संभावना है. जिसे लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है.



Last Updated : January 17, 2026 at 1:12 PM IST

TAGGED:

चारधाम यात्रा 2026
चारधाम यात्रा 2026 बड़ी बैठक
चारधाम यात्रा 2026 स्पेशल
CHARDHAM YATRA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.