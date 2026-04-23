विभाग एक चुनौती अनेक! फायर सीजन, चारधाम यात्रा, आगजनी की घटनाएं, कैसे निपटेगा फायर ब्रिगेड?
चारधाम यात्रा के लिए 17 अस्थाई टीमें तैनात की गई हैं. जिसमें 72 फायर सर्विस ऑपरेशनल स्टाफ तैनात है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 23, 2026 at 6:06 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत भी हो गई है. मुख्य रूप से इस फायर सीजन के दौरान जंगलों में आग लगने के साथ ही रिहायशी इलाकों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे में फायर सीजन के दौरान अग्निशमन विभाग की चुनौतियां काफी अधिक बढ़ जाती हैं.
इस दौरान एक ओर फॉरेस्ट फायर में भी उनको अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाहन करना होता है, तो वहीं, दूसरी ओर रिहायशी इलाकों के साथ ही चारधाम यात्रा और वीआईपी मूवमेंट के दौरान भी दमकल की गाड़ियों को मुस्तैद रखना होता है. ऐसे में आगामी फायर सीजन को लेकर क्या है अग्निशमन विभाग की रणनीति? कौन-कौन से हॉटस्पॉट किए गए चिन्हित? चारधाम में क्या है अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति?, आइये जानते हैं.
गर्मियों का सीजन शुरू होने के साथ ही रिहायशी इलाकों में भी आग लगने के मामले आने शुरू हो जाते हैं. यही वजह है कि अग्निशमन विभाग, एक अप्रैल से 30 जून तक के समय को काफी अधिक संवेदनशील मानता है. इस दौरान आगजनी की घटनाएं काफी अधिक होती हैं. मुख्य रूप से रिहायशी इलाकों में आग लगने के तमाम कारण होते हैं. जिसमें शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर का फटना, जंगलों के आसपास मौजूद रिहायशी इलाकों के साथ ही असामाजिक तत्व भी शामिल हैं. ऐसे में गर्मी सीजन के दौरान आग लगने की घटनाएं अग्निशमन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है.
वर्तमान समय में जहां एक ओर फायर सीजन चल रहा है तो वहीं, दूसरी ओर वनाग्नि की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं. इसके अलावा, चारधाम यात्रा की दृष्टिगत भी अग्निशमन विभाग की ओर से फायर वेंडर्स की तैनाती की गई है. जिससे चारधाम की यात्रा, सुगम और सुरक्षित हो सके. उत्तराखंड अग्निशमन विभाग की ओर से वर्तमान फायर सीजन को देखते हुए प्रदेश भर में 43 छोटे फायर टेंडर, 91 बड़े फायर टेंडर और 40 मोटर व्हीकल बैक पैक तैनात हैं. प्रदेश के सभी 13 जिलों में कुल 33 अग्निशमन केंद्र हैं. जहां एफएसओ तैनात हैं. आगजनी की घटनाओं की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन केंद्र से ही फायर टेंडर को रवाना किया जाता है.
उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के उप निदेशक एसके राणा ने कहा फॉरेस्ट फायर सिर्फ वन विभाग के लिए चुनौती नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए चुनौती है. ऐसे में फॉरेस्ट फायर, अग्निशमन विभाग के लिए इसलिए भी चुनौती बन जाती है. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली आग के अलावा भी फॉरेस्ट फायर की सूचना पर भी जाना पड़ता है. इसको लेकर शासन स्तर पर कोऑर्डिनेशन बैठकें हो चुकी हैं. जिसमें ये निर्णय लिया गया कि फायर की लोकल टीम है वो ही लोकल रेंजर्स, लोकल फॉरेस्ट चौकियों या फिर फॉरेस्ट फायर क्रू के साथ संपर्क में रहेंगे.
उन्होंने कहा अगर कही से सूचना मिलती है कि आग ज्यादा फैल गई है तो लोकल फायर की टीम भी फॉरेस्ट फायर क्रू के साथ मिलकर जंगलों में भी आग बुझाने जाना पड़ता है. उनके लिए एक चुनौती ये भी रहती है कि सिर्फ रोड हेड तक ही फायर की छोटी बड़ी गाड़ियों को भेजा जा सकते हैं. ऐसे में फोकस यही रहता है कि रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को आगजनी से जान माल का नुकसान न हो. इसके अलावा, स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से पुराने वाहनों का इस्तेमाल नहीं होना है, जो विभाग के लिए एक चुनौती थी. भारत सरकार ने 41 फायर टेंडर उपलब्ध कराए हैं. जिससे वर्तमान फायर सीजन में वाहनों की कमी नहीं होगी.
फायर हेल्पलाइन नंबर 112 से काफी अधिक चीजों को बेहतर किया गया है. रिस्पांस टाइम को भी कैलकुलेट किया गया था. वर्तमान समय में राज्य का एवरेज रिस्पांस टाइम 22 से 23 मिनट का है. 2023-24 में रिस्पांस टाइम 29 से 30 मिनट का था. यानी फायर हेल्पलाइन नंबर 101 और 112 से जब फायर की सूचनाएं प्राप्त होती है उसके बाद करीब 22 से 23 मिनट में फायर की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंच जाती है. कहीं कहीं पर फायर की गाड़ी 5 मिनट में भी पहुंच जाती है. रिस्पांस टाइम घटना स्थल की दूरी, और ट्रैफिक पर भी काफी अधिक निर्भर करता है.
उत्तराखंड चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो गई है. चारधाम यात्रा के दृष्टिगत संबंधित विभागों की ओर से व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं. इसी क्रम में चारधाम यात्रा के दौरान फायर की घटनाओं पर तत्काल काबू पाया जा सके इसके लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की ओर से भी व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं. इसके लिए विभाग की ओर से चारधाम यात्रा मार्गों पर 17 पॉइंट्स चिह्नित किए गए है. इन जगहों पर फायर ब्रिगेड वाहनों की तैनाती के साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है.
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के उप निदेशक एसके राणा ने कहा चारधाम यात्रा को देखते हुए सात जिलों देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग पर विशेष फोकस किया गया है. चारों धामों के मार्गो पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की टीमों को तैनात किया गया है. इसके साथ ही धामों में मौजूद सिविल हेलीपैड को भी कवर करते हुए टीमों की तैनाती की गई है. कुल मिलाकर, चारधाम यात्रा के दृष्टिगत 17 अस्थाई टीम तैनात की गई हैं. जिसमें 72 फायर सर्विस ऑपरेशनल स्टाफ तैनात है. इसके साथ ही 11 पंप यूनिट, 5 बड़े फायर टेंडर और 4 छोटे फायर टेंडर की तैनाती की गई है.
पढे़ं- रुद्रपुर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, तीन फायर यूनिटों ने पाया काबू, एक फायरमैन घायल
पढे़ं- हरिद्वार में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख
पढे़ं- 22 सालों में उत्तराखंड में जल गई 545 करोड़ की संपत्ति, 37 हजार से ज्यादा घटनाएं की गई रिकॉर्ड