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उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, केदारनाथ धाम जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी, 5 यात्री घायल

टिहरी: गंगोत्री से केदारनाथ जा रही बस ऋषिकेश-गंगोत्री हाईवे NH-34 पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. हादसे में 5 यात्री घायल हो गए, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बस से बाहर निकाला. जिसके बाद घायलों को तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. जहां घायलों का उपचार चल रहा है. वहीं पुलिस हादसे की जांज में जुट गई है.

गौर हो कि आज उत्तराखंड में हादसों का दिन रहा, जहां एक ओर हरिद्वार में एक बस को डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बस सड़क पर पलट गई, इस हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 31 यात्री घायल हो गए. हीं बस में 45 यात्री सवार थे और सभी यात्री गंगा स्नान कर राजस्थान लौट रहे थे. वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश-गंगोत्री हाईवे पर चारधाम यात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए. नई टिहरी कंडीखाल पुलिस चौकी इंचार्ज राजेन्द्र कुमार ने बताया कि बस नंबर HR73 B 6666 चारधाम यात्रियों को लेकर गंगोत्री से केदारनाथ जा रही थी, तभी कंडीखाल व चंबा के बीच खेतधार मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन पर टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे पलट गई.