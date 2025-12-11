चारबाग से बसंतकुंज मेट्रो को PWD से मिली NOC, रूट का टोपोग्राफिक सर्वे पूरा; जानिए किस बात को लेकर नाराज हुए CS
मुख्य सचिव ने विकास परियोजनाओं में देरी पर अधिकारियों को फटकार लगाई. आगरा मेट्रो का ट्रायल जनवरी 2026 हो सकता है शुरू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 9:53 PM IST
लखनऊ : मुख्य सचिव एसपी गोयल ने गुरुवार को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की बैठक में कई बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की. परियोजनाओं की धीमी रफ्तार पर गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि अगली बैठक तक हर परियोजना में ठोस और दिखने वाली प्रगति होनी चाहिए. मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति से मुख्य सचिव संतुष्ट नजर आए. बताया गया कि चारबाग से बसंत कुंज मेट्रो परियोजना को लेकर लोक निर्माण विभाग की अनापत्ति (NOC) मिल गई है. इसके साथ ही रूट का टोपोग्राफिक सर्वे भी पूरा हो गया है.
मुख्य सचिव मीडिया सेल की ओर से बताया गया कि बैठक में सबसे ज्यादा नाराजगी प्रधानमंत्री एकता मॉल (आगरा, वाराणसी, लखनऊ), श्रमजीवी महिलाओं के हॉस्टल (लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद) और कुछ अन्य परियोजनाओं की सुस्त चाल को लेकर थी. मुख्य सचिव ने कहा, इन परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. तुरंत मैनपावर बढ़ाएं, टाइमलाइन संशोधित करें और काम में तेजी लाएं. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि निर्माण पूरा होते ही परियोजना का संचालन शुरू करने की सारी तैयारी अभी से कर ली जाए.
डिजाइन कंसल्टेंट चुनने के लिए टेंडर : चारबाग से बसंत कुंज तक नया कॉरिडोर-1B बनाने की सभी बड़ी अड़चनें दूर हो गई हैं. लोक निर्माण विभाग से एनओसी मिल चुकी है, टोपोग्राफिकल सर्वे पूरा हो गया है और डिजाइन कंसल्टेंट चुनने का टेंडर चल रहा है. मुख्य सचिव ने कहा कि इस कॉरिडोर का काम जितनी जल्दी हो सके शुरू कराया जाए और सभी मेट्रो परियोजनाओं को निर्धारित समय से पहले पूरा करने की पूरी कोशिश की जाए.
आगरा, कानपुर और लखनऊ में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है. आगरा मेट्रो में कुल भौतिक प्रगति 64.1% और वित्तीय प्रगति 62.1% हो चुकी है. भूमिगत हिस्से की सभी सुरंगें बन चुकी हैं, अब फिनिशिंग का काम तेजी से चल रहा है. जनवरी 2026 से ट्रेन टेस्टिंग और ट्रायल रन शुरू होने की योजना है.
कानपुर मेट्रो के बारे में बताया गया कि आईआईटी कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक का 15 किमी हिस्सा पहले से चल रहा है. कानपुर सेंट्रल से ट्रांसपोर्ट नगर तक भूमिगत हिस्सा (2 स्टेशन) 82% पूरा हो गया है, 15 अप्रैल 2026 तक काम खत्म हो जाएगा. बारादेवी से नौबस्ता तक एलिवेटेड हिस्सा (5 स्टेशन) 93% पूरा हो गया है, 30 जनवरी 2026 तक रूट पूरा हो जाएगा. दोनों नए हिस्सों पर जनवरी-मई 2026 के बीच ट्रायल रन प्रस्तावित है.
पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में भी तेजी के निर्देश : लखनऊ-हरदोई में बन रहे पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की बाउंड्री वॉल 70%, ऑफिस रेनोवेशन 45% और गेट कॉम्प्लेक्स 20% पूरा हो चुका है. बिजली सब-स्टेशन और पानी की लाइन के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. मुख्य सचिव ने मार्च 2026 से पहले बाउंड्री वॉल, गेट और ऑफिस बिल्डिंग का काम हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए.
श्रावस्ती इंटरप्रिटेशन सेंटर और बटेश्वर पर्यटन परियोजना में भी तेजी लाने को कहा गया है. मुख्य सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगली पीएमजी बैठक में हर परियोजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति साफ-साफ दिखनी चाहिए. काम की क्वालिटी से किसी भी सूरत समझौता नहीं होगा.
यह भी पढ़ें : वाराणसी में शुरू हुई देश की पहली वाटर टैक्सी, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक से चलेगी, जानें इसकी खासियत और किराया