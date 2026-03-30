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आबूरोड में कार से 50 लाख रुपए से अधिक की चरस बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

सिरोही : जिले के आबूरोड में सोमवार सुबह पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से भारी मात्रा में चरस बरामद की है. रीको थाना पुलिस ने गुजरात सीमा के पास छापरी चौकी पर नाकेबंदी के दौरान एक कार की तलाशी ली, जिसमें से करीब 20 किलो से अधिक चरस बरामद हुई. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद चरस की बाजार में कीमत 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है.

यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देश पर की गई. रीको थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुजरात सीमा पर स्थित छापरी चौकी पर सख्त नाकेबंदी कर रखी थी. इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर एक कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार में छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुई. पुलिस ने मौके पर ही कार में सवार तीन युवकों को हिरासत में ले लिया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि यह चरस उत्तर प्रदेश के कानपुर से गुजरात के पालनपुर ले जाई जा रही थी.