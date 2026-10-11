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श्रावस्ती में भारत-नेपाल सीमा पर 17 लाख का चरस बरामद, तीन गिरफ्तार

तीन गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

श्रावस्ती: भारत-नेपाल सीमा पर सिरसिया थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 किलो 820 ग्राम अवैध चरस बरामद किया है. अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह के अनुसार, बरामद चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 17 लाख रुपये आंकी गई है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त किया है.

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई 10 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई है. एसएसबी की 62वीं वाहिनी की टीम से सूचना मिलने के बाद सिरसिया थाना पुलिस सुइया स्थित एसएसबी कैंप पहुंची. इसके बाद संयुक्त टीम ने सिरहनिया मोड़ तालबघौड़ा से भचकाही नाका रोड की ओर जाने वाले मोड़ पर चेकिंग के दौरान नेपाल की तरफ से मोटरसाइकिल से आ रहे तीन लोगों को पकड़ा. तलाशी में आरोपियों के पास से 6 किलो 820 ग्राम चरस बरामद किया गया.

श्रावस्ती में भारत-नेपाल सीमा पर 17 लाख का चरस बरामद (Video Credit: ETV Bharat)