श्रावस्ती में भारत-नेपाल सीमा पर 17 लाख का चरस बरामद, तीन गिरफ्तार
तस्करी में इस्तेमाल पल्सर बाइक भी जब्त
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 8:57 PM IST
श्रावस्ती: भारत-नेपाल सीमा पर सिरसिया थाना पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 किलो 820 ग्राम अवैध चरस बरामद किया है. अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह के अनुसार, बरामद चरस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 17 लाख रुपये आंकी गई है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त किया है.
पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई 10 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की गई है. एसएसबी की 62वीं वाहिनी की टीम से सूचना मिलने के बाद सिरसिया थाना पुलिस सुइया स्थित एसएसबी कैंप पहुंची. इसके बाद संयुक्त टीम ने सिरहनिया मोड़ तालबघौड़ा से भचकाही नाका रोड की ओर जाने वाले मोड़ पर चेकिंग के दौरान नेपाल की तरफ से मोटरसाइकिल से आ रहे तीन लोगों को पकड़ा. तलाशी में आरोपियों के पास से 6 किलो 820 ग्राम चरस बरामद किया गया.
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लवकुश पांडेय, दिवाकर वर्मा और कैलाश नाथ के रूप में हुई है. पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सिरसिया थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर/भिनगा आलोक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार दूबे के नेतृत्व में की गई. इस अभियान में एसएसबी की 62वीं वाहिनी की टीम भी शामिल रही.