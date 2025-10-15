ETV Bharat / state

बिहार में बड़ी कार्रवाई, 3 करोड़ 42 लाख का चरस जब्त, जो राज्यों के STF का एक्शन

एक तरफ बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी है. वहीं दूसरी तरफ तस्कर भी अपने मंसूबे को कमयाब करने की कोशिश कर रहे हैं.

Charas seized in gaya
गया में चरस बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 15, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार के गया में चुनाव के बीच बड़ा एक्शन देखने को मिला है. बिहार एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है. बिहार और यूपी एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 684 किलोग्राम चरस-गांजा की बरामदगी हुई है. जिसका अनुमानित मूल्य करीब 3 करोड़ 42 लाख रुपए बताया जाता है. इस तस्करी में संलिप्त तीन तस्करों को दबोचा गया है.

गया में एक्शन : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गया जिले में अलर्ट है. गया जिले की 10 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज में मतदान होना है. चुनाव को लेकर लगातार गश्ती की जा रही है. इसी क्रम में गयाजी के बाराचट्टी थाना अंतर्गत थाने के समीप ही आज यूपी एसटीएफ और बिहार एसटीएफ का जॉइंट ऑपरेशन चला.

Charas seized in gaya
ट्रक से उतारा जा रहा मादक पदार्थ (ETV Bharat)

इस ऑपरेशन में एक ट्रक को रोका गया, जिसका नंबर जेएच एच 7702 है. ट्रक की जांच की गई, तो वाहन मादक पदार्थ चरस और गांजा से भरा था. 684 किलो ग्राम चरस गांजा की बारामदगी हुई है. वहीं, बिहार और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अब तक कुल 3 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है. एनसीबी पटना के एक अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए मादक पदार्थ का अनुमानित मूल्य लगभग 3 करोड़ 42 लाख रुपए हैं.

गिरफ्तारी के बाद कई स्थानों पर छापेमारी : वहीं, इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ की बरामदगी और तीन की गिरफ्तारी के बाद बिहार और यूपी एसटीएफ की ज्वाइंट कार्रवाई और तेज हुई है. कई चिन्हित स्थान पर छापेमारी की जा रही है. मादक पदार्थ चरस और गांजा को कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था, इसकी पूरी पड़ताल हो रही है.

''बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बॉर्डर एरिया पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है. इस क्रम में यूपी और बिहार एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में ट्रक से 684 किलोग्राम चरस गांजा को बरामद किया गया है. तीन की गिरफ्तारी की गई है. इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ की बरामदगी मामले में कार्रवाई चल रही है. वीडियोग्राफी के साथ वाहनों की जांच हो रही है.''- शशांक शुभंकर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, गया

विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी तो नहीं! : अगले महीने बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है. इसके बावजूद तस्करों ने इतनी बड़ी हिमाकत दिखाई है. कहीं बिहार विधानसभा का चुनाव प्रभावित करने की तैयारी तो नहीं थी, इस पर छानबीन चल रही है. इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ चरस-गांजा की बरामदगी का यूपी कनेक्शन क्या है? फिलहाल बिहार और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई चल रही है. इस बड़े मामले का कनेक्शन कहां से है. कहीं यह आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ तो नहीं है? फिलहाल इस संबंध में अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है.

ये भी पढ़ें :-

गया में 70 लाख का चरस बरामद, स्कूटी से हो रही थी तस्करी, दबोचा गया देव शक्ति

TAGGED:

GAYA NEWS
UP AND BIHAR STF JOINT OERATION
गया में चरस जब्त
गया में करोड़ों का चरस बरामद
CHARAS SEIZED IN GAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.