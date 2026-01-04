ETV Bharat / state

अब चरस नहीं, हेरोइन का अड्डा बन रही कुल्लू घाटी! नशा तस्करी में महिलाएं भी आगे

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा भी कई जिलों में नशा विरोधी अभियानों की मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके नशे की तस्करी बेरोकटोक जारी है. हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की बाते करें इसे चरस के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहां पर चरस नहीं, बल्कि हेरोइन की तस्करी का जाल बिछता जा रहा है. साल 2025 में भी हेरोइन तस्करी के मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं. हेरोइन तस्करी में सबसे ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं.

कुल्लू जिले में नशा तस्करी के मामले

कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2025 में अफीम की तस्करी के 2 मामले सामने आए हैं, जिसमें पुलिस ने 156 ग्राम अफीम बरामद की है. इन दो मामलों में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा हेरोइन तस्करी के एक साल में 66 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1 किलो 637 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. पुलिस ने हेरोइन तस्करी में 98 आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं जिसमें 8 महिलाएं भी शामिल हैं. चरस तस्करी के एक साल में 86 मामले दर्ज किए गए है और कुल 38 किलो 729 ग्राम चरस बरामद की गई है. जिसमें कुल 92 लोगों को गिरफ्तार किया गया हैं और इसमें 3 महिलाएं भी चरस तस्करी में शामिल रही. सिंथेटिक ड्रग्स की अगर बात करे तो पुलिस ने एक साल में 8 मामले दर्ज किए हैं और कुल 22.800 ग्राम ड्रग्स बरामद की है. इसमें पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 विदेशी भी शामिल है. साल 2025 में कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करी के कुल 208 मामले दर्ज किए हैं और 202 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें 11 महिलाएं भी शामिल रही हैं.

नशा तस्करी में बढ़ी महिलाओं की संख्या