ETV Bharat / state

चरणदास महंत ने बीजेपी विधायक रेणुका सिंह का दिया धन्यवाद, कांग्रेस विधायकों को सुशासन तिहार में आने से रोकने का आरोप

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष महंत ने सुशासन तिहार पर सरकार को घेरा. महंत ने दावा किया कि 2028 में कांग्रेस की वापसी होगी.

MLA Renuka Singh
रेणुका सिंह पर चरणदास महंत (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 7:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी में सुशासन तिहार को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों को जानबूझकर कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है.

सुशासन तिहार पर गरमाई राजनीति

महंत ने कहा कि कांग्रेस की महिला विधायक शेषराज हरबंश को सुशासन तिहार में शामिल होने से रोका गया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी नहीं चाहता, क्योंकि सरकार को सवालों का सामना करना पड़ सकता है.

चरणदास महंत का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस विधायक को सुशासन तिहार में जाने से रोकने का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि “सुशासन तिहार में महिला विधायक को जाने नहीं दिया जा रहा है. कांग्रेसियों को रोका जा रहा है. मुख्यमंत्री किस जगह उतरेंगे, इसकी जानकारी कलेक्टर और एसपी को पहले से रहती है. ऐसे में जब विधायक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है. प्रशासन को डर है कि कांग्रेस विधायक ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा.”

उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को रोकना उचित नहीं है और सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है. महंत ने तंज कसते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री जितना सुशासन करना चाहते हैं करते रहें, आने वाले दिनों में शासन में हम होंगे.”

दरअसल, पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंश को कथित तौर पर सुशासन तिहार कार्यक्रम में जाने से कलेक्टर और पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था. इस घटना के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है.

"रेणुका सिंह को बनाया जाए उपमुख्यमंत्री"

वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा नेता रेणुका सिंह के कथित वायरल ऑडियो पर भी प्रतिक्रिया दी. महंत ने कहा कि वे रेणुका सिंह को धन्यवाद देना चाहते हैं. उन्होंने कहा, “मैंने भी मुख्यमंत्री से मांग की थी कि रेणुका जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो कम से कम उपमुख्यमंत्री बना दीजिए. जिस सोच के साथ उन्हें लोकसभा से निकालकर विधानसभा में लाया गया, उसी हिसाब से उन्हें काम मिलना चाहिए.”

MLA Renuka Singh
एमसीबी चरणदास महंत (ETV Bharat Chhattisgarh)

रेणुका सिंह का वायरल ऑडियो

गौरतलब है कि हाल ही में वायरल हुए एक कथित ऑडियो में रेणुका सिंह यह कहती सुनाई दे रही हैं कि अगली बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे. ऑडियो में रेणुका सिंह ने ये भी कहा कि यहां की सरकार ऊपर से संचालित है. किसी भी सीएम को बनाकर हटा नहीं सकते, ऊपर के लोग बहुत खुश नहीं है." इस ऑडियो के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

छत्तीसगढ़ में शुरू होगी आदर्श शहर समृद्धि योजना, छोटे और मध्यम शहरों का होगा विकास, चुने गए 32 नगरीय निकाय की लिस्ट देखिए
बीजेपी नहीं चाहती झीरम हमले की निष्पक्ष जांच, इसलिए नहीं मिला पीड़ितों को इंसाफ- दीपक बैज
शिवनंदनपुर चुनाव: कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर केस के खिलाफ प्रदर्शन, PCC चीफ समेत कई नेताओं का थाने के बाहर धरना

TAGGED:

रेणुका सिंह वायरल ऑडियो
MLA RENUKA SINGH
CHARANDAS MAHANT
SUSHASAN TIHAR MCB
SUSHASAN TIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.