ETV Bharat / state

धान खरीदी में हमाली वसूली का आरोप, नेता प्रतिपक्ष महंत बोले, अब नहीं चलेगा किसानों पर अत्याचार

चरणदास महंत ने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में ₹220 करोड़ से अधिक की गैरकानूनी वसूली हुई है. यह बड़ा भ्रष्टाचार हैं. चरणदास महंत ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमाली वसूली तत्काल नहीं रोकी गई, तो कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन करेगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सीजन के बीच विपक्ष ने सरकार पर गंभीर हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने साय सरकार पर हमाली वसूली के मुद्दे पर हमला बोला है. नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए आरोप लगाया है कि धान खरीदी केंद्रों पर किसानों से ₹7.50 प्रति क्विंटल की अवैध हमाली वसूली की जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में हमाली वसूली का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि समर्थन मूल्य पर चल रही धान खरीदी के दौरान किसानों से जबरन ₹7.50 प्रति क्विंटल की बोरा भराई वसूली की जा रही है. महंत ने बताया कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को साफ कहा जाता है कि या तो वे सोसाइटी के बोरे में धान भरकर दें या फिर हमालों को अलग से नकद भुगतान करें, अन्यथा उनका धान नहीं खरीदा जाएगा.

चरण दास महंत ने सीएम साय को लिखा पत्र (ETV BHARAT)

"साय सरकार में शुरू हुई वसूली"

महंत ने यह आरोप भी लगाया कि 2023-24 में सरकार बदलने के बाद से यह अवैध वसूली शुरू हुई है, और यह अब तक जारी है. उन्होंने कहा कि किसानों पर इस तरह का आर्थिक बोझ डालना न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि किसान हितैषी नीतियों के विपरीत भी है. पत्र में महंत ने दावा किया कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान बोरा भराई के नाम पर कुल ₹220.68 करोड़ की वसूली की गई है.

यह बहुत बड़ा और गंभीर भ्रष्टाचार है. किसानों की मेहनत की कमाई से की गई यह गैरकानूनी वसूली जनता के साथ धोखा है- चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़

"किसानों से पैसे लेना गलत"

महंत ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि बोरा भराई, तौल, सिलाई, छपाई, लोडिंग और स्टैकिंग जैसी सभी सेवाओं के लिए भारत सरकार प्रति क्विंटल ₹22.05 पहले से ही राज्य को प्रदान करती है. इसका उल्लेख खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के 9 अक्टूबर 2025 के परिपत्र में भी है. ऐसे में किसानों से अलग से पैसा लेना पूरी तरह गैर कानूनी है.

धान खरीदी केंद्र में हमाली वसूली पर सियासी हंगामा (ETV BHARAT)

"किसानों को दी जा रही धमकी"

प्रदेशभर से मिली रिपोर्टों के हवाले से महंत ने बताया कि खरीदी केंद्रों में किसानों को धमकी दी जाती है कि यदि पैसे नहीं दिए तो उनका धान नहीं लिया जाएगा. इससे किसानों में भारी नाराजगी है और कई जगहों पर इस मुद्दे को लेकर तनाव की स्थिति भी बनी हुई है.

धान खरीदी के मौजूदा सीजन में किसानों से अवैध वसूली बंद कराने के लिए तुरंत निर्देश जारी किए जाएं. हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और इस कथित भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी- चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़

धान खरीदी और हमाली फीस सियासी हंगामे के आसार

नेता प्रतिपक्ष के इस पत्र के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म होने के संकेत हैं. एक तरफ विपक्ष इसे किसानों की लूट बता रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह इस मुद्दे पर सफाई दे. छत्तीसगढ़ में धान सियासी मुद्दा शुरू से रहा है ऐसे में अब देखना होगा कि इस पर सरकार का क्या रुख होता है.