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जगतगुरु रामभद्राचार्य को महंत दंपति ने बताया बीजेपी का प्रचारक, छिड़ गया सियासी घमासान

मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत ने सीधे तौर पर रामभद्राचार्य पर भाजपा के प्रचारक होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य धार्मिक मंचों का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए कर रहे हैं.उनके इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर भी बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : रामभद्राचार्य को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. मनेन्द्रगढ़ दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और कोरबा सांसद ज्योत्स्ना महंत ने जगतगुरु रामभद्राचार्य की भूमिका और धर्म-राजनीति के संबंध को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनके बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

जगतगुरु रामभद्राचार्य पर महंत दंपति का अटैक (ETV BHARAT)

वे धर्म के नाम पर राजनीति करने आए हैं. मैं उनको न जगतगुरु मानता हूं और न गांव का गुरु मानता हूं. वे भाजपा के प्रचारक हैं- चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए- ज्योत्सना महंत

इस मुद्दे पर कोरबा सांसद ज्योत्स्ना महंत ने भी अपनी स्पष्ट राय रखी. उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग-अलग रहना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा धर्म जनता की सेवा है.

मैं काम को ही धर्म मानती हूं. मेरे लिए जनता की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है. धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए. मैं उनसे मिल चुकी हूं, उनकी कथा भी सुन चुकी हूं, लेकिन जनप्रतिनिधियों को सेवा भाव में रहना चाहिए-ज्योत्सना महंत , कांग्रेस सांसद

महंत दंपति मनेन्द्रगढ़ दौरे पर थे. इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या वे चिरमिरी में आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम में शामिल होकर जगतगुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात करेंगे और आशीर्वाद लेंगे. इसी सवाल के जवाब में दोनों नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन गया.चरणदास महंत के बयान को भाजपा समर्थक धार्मिक संतों के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं. अब देखना होगा कि इस पर क्या सियासी घमासान मचता है.