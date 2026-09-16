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कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं मंत्री, रेत हो या कोयला सब काम मंत्री की अनुशंसा पर, भविष्य नहीं उज्ज्वल : चरणदास महंत

महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों को बहुत तकलीफ है. वह लोग एक दिन भी सरकार को देखना नहीं चाहते. कांग्रेस की मजबूरी है कि ढाई साल उनको देखना पड़ेगा. हमें मालूम है कि कब उनपर हमला बोलना है, कब कार्रवाई करना है, इसलिए हम अभी से मोर्चा नहीं खोलना चाहते. सत्ता किसी से छीन के लूट नहीं सकते. लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों का हिस्सा छीना जा रहा है, उन्हें उनका महीना नहीं मिल रहा है. न शराब में न रेत में न ट्रांसफर में हिस्सा मिल रहा है, इसलिए वह ज्यादा आक्रोशित हैं.

कोरबा: चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता इस सरकार से बेहद नाराज हैं. उन्हें किसी भी काम में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है. कमीशन नहीं मिल रहा है, मंत्रिमंडल के एक-दो सदस्य भी उनके संपर्क में हैं. इशारों ही इशारों में महंत ने कोरबा विधायक और मंत्री लखन लाल देवांगन पर भी हमला बोला और कहा कि आपके यहां के मंत्री की ही अनुशंसा पर सभी गलत कार्य हो रहे हैं, इनका भविष्य मुझे उज्जवल नहीं दिख रहा है.

असंतुष्ट भाजपा नेताओं से संपर्क में रहने वाले प्रश्न पर डॉ महंत ने कहा कि हर आदमी उनके संपर्क में है. मुख्यमंत्री किसी की सुनते नहीं हैं. उनसे खेत के बारे में पूछो तो वे खलिहान के बारे में बताते हैं. भाजपा में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वे हमारे संपर्क में हैं. लेकिन अभी से हम कोई तोड़फोड़ करना नहीं चाहते हैं. विधानसभा अध्यक्ष भी हमारी बात सुनते हैं.

136 आरोपों का एक भी जवाब नहीं

महंत ने कहा कि हमने 136 बिंदु का प्रस्ताव रखा था. लेकिन 136 में से एक बिंदु का भी उन्होंने(सीएम) ने उत्तर नहीं दिया. पूरे समय यह कहने में लग रहे हैं कि आपकी सरकार में यह हुआ, आपकी सरकार में खराब हुआ. आपकी सरकार में काम नहीं हुआ. आपकी सरकार में घर नहीं बना, आपकी सरकार में चावल नहीं बंटा, तो यह बहाने बना बनाकर एक भी प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया और सब पुरानी बात को करके बचते रहे.

डीएमएफ को लेकर हल्ला हुआ, अब भी स्थिति वही

डीएमएफ के प्रश्न पर कहा कि जब हमारी सरकार थी तब डीएमएफ में घोटाले हुए. हमने सरेआम कहा कि जांच करो. जो भी दोषी हैं, उनको सजा दो और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. अभी जो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, उन लोगों को भी एक दिन जेल में जाना पड़ेगा. इस बात को उनको समझना चाहिए. जो गलती हुई है उसमें तो लोग जेल जा रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, तो हम लोग भी जब सत्ता में आएंगे तब हम भी नहीं छोड़ेंगे.जिन लोगों ने गलतियां की है, उन्हें सजा मिलेगी.

रेल सुविधाओं को लेकर कोई नहीं सुन रहा बात

रेल सुविधा के प्रश्न पर कहा कि सांसद ज्योत्सना महंत ने कई बार पत्र लिखा, कई बार बोल चुकी हैं. मंत्रियों अधिकारियों से मिलकर रेत सुविधाओं पर बात की. रेलवे के एक अधिकारी ने भी माना कि छत्तीसगढ़ की 70% आय बिलासपुर जोन से हो रही है, लेकिन यहां सुविधा देने में हम पीछे हैं. 20% भी नहीं दे पा रहे हैं. अधिकारी ने बताया कि ऊपरी स्तर पर गड़बड़ी हुई है. केंद्र स्तर से उसे ठीक करने के लिए बात की है और बहुत जल्द हम रेलवे बोर्ड के साथ अलग से मीटिंग करेंगे.

अफसर पूरी तरह बेलगाम

एक प्रश्न के उत्तर में डॉ महंत ने कहा "कोरबा में मंत्री हैं, आप खुद देख लो कैसे कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं. आपको खुद ही पता चल जाएगा. रेत के खदान कैसे दिए जा रहे हैं, वह पता लग जाएगा. बालको में कौन-कौन काम कर रहा है, पता करिए. सब पता चल जाएगा, कोयले के दलालों का नाम पूछिये तो सब पता चल जाएगा. यह सब मंत्री की अनुशंसा पर हो रहा है. मुझे नहीं लगता कि इस मंत्री का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है."

महंत ने कहा कि विपक्ष के विरोध में एक शब्द भी बोल दें, तो कार्रवाई कर दी जा रही है. इस तरह का डर और भय बनाकर रखा गया है. पटवारी को सस्पेंड करेंगे, टीचर को सस्पेंड करेंगे, सिपाही को सस्पेंड करेंगे लेकिन एसपी, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को सस्पेंड नहीं करेंगे.

यूथ कांग्रेस, बच्चों का चुनाव

यूथ कांग्रेस के चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में हमने स्वयं ही अपने नेताओं से कह दिया था कि यह बच्चों का चुनाव है. उनको लड़ने दो. हमारे जिले में कौन अध्यक्ष बनेगा. वह बच्चे तय करें. ऊपर से भी यह प्रतिबंध है, युवक कांग्रेस का आदमी यदि बड़े-बड़े नेताओं के शरण में जाएगा, फोटो खिंचवाएगा उनकी सहायता लेगा तो उसका नामांकन निरस्त हो सकता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के बड़े नेता नियमों का पालन कर रहे. जहां तक देवेंद्र यादव का सवाल है. वह युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था. युवकों में उसकी पकड़ है, वह अपने अनुसार कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है.

कोरबा में सड़कों और प्रदूषण से सब परेशान

कोरबा के प्रदूषण पर डॉ महंत ने कहा कि कोरबा के लिए तो डस्ट पुरानी बीमारी है. यहां जितना कोयला जलता है, उसका 42 प्रतिशत राख बनता है. अभी तक हम राख खा खाकर ही यहां तक पहुंचे हैं. इसे ठीक करने की जिम्मेदारी प्रदूषण कम करने का जिनपर दायित्व है, वो इसमें धंधा करने लगे हैं. यह बेहद बुरी स्थिति है, कार्रवाई होनी चाहिए. हम चाहते हैं कि यहां पर अच्छी सड़क हो. लेकिन जहां तक सड़कों की बात है. जशपुर की सड़क ही जब ठीक नहीं है. तो यहां के सड़कों के लिए आप क्या कह सकते हैं.