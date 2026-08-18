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नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म मान लेना होगी जल्दबाजी, जमीनी हकीकत को जानकर दें बयान : डॉ चरणदास महंत

एमसीबी : डिप्टी सीएम अरुण साव के नक्सलवाद की विचारधारा पर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पलटवार किया है.महंत ने साय सरकार के मंत्रियों और उनकी कार्यशैली पर टिप्पणी की.साथ ही साथ कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म मान लेना अभी जल्दबाजी होगी.

नक्सलवाद पर डॉ चरणदास महंत का बयान

डॉ चरणदास महंत ने कहा कि सरकार के कुछ मंत्री तथ्यहीन बातें करते हैं.कई बार मंत्री के मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं.डॉ चरणदास महंत ने इस दौरान नक्सलवाद को लेकर भी बात की. इसे केवल बंदूक और हिंसा के नजरिए से नहीं देखा जा सकता. नक्सलवाद एक विचारधारा और सोच के रूप में भारत में आया था, जिसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त होने में अभी समय लग सकता है. यह निश्चित रूप से खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रभाव लगातार कमजोर हुआ है.हाल के वर्षों में इसका दायरा काफी सिमटा है.