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नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म मान लेना होगी जल्दबाजी, जमीनी हकीकत को जानकर दें बयान : डॉ चरणदास महंत

छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म मान लेने को नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने जल्दबाजी कहा है.

MAHANT STATEMENT ON NAXAL
डॉ चरणदास महंत (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
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एमसीबी : डिप्टी सीएम अरुण साव के नक्सलवाद की विचारधारा पर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पलटवार किया है.महंत ने साय सरकार के मंत्रियों और उनकी कार्यशैली पर टिप्पणी की.साथ ही साथ कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म मान लेना अभी जल्दबाजी होगी.

नक्सलवाद पर डॉ चरणदास महंत का बयान

डॉ चरणदास महंत ने कहा कि सरकार के कुछ मंत्री तथ्यहीन बातें करते हैं.कई बार मंत्री के मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं.डॉ चरणदास महंत ने इस दौरान नक्सलवाद को लेकर भी बात की. इसे केवल बंदूक और हिंसा के नजरिए से नहीं देखा जा सकता. नक्सलवाद एक विचारधारा और सोच के रूप में भारत में आया था, जिसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त होने में अभी समय लग सकता है. यह निश्चित रूप से खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रभाव लगातार कमजोर हुआ है.हाल के वर्षों में इसका दायरा काफी सिमटा है.

"नक्सलवाद पूरी तरह खत्म मान लेना जल्दबाजी" (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त घोषित करने से पहले जमीनी स्थिति को गंभीरता से समझना जरूरी है.जब तक नक्सलवादी विचारधारा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती तब तक सतर्कता जरूरी है. अभी से यह घोषणा कर देना कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है राजनीतिक रूप से भी उचित नहीं है.ऐसी घोषणा करना जल्दबाजी होगी और सरकार को जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर बयान देना चाहिए- डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

बंजी में पावर प्लांट की मांग पर भी बोले महंत
मनेंद्रगढ़ दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बंजी में प्रस्तावित पावर प्लांट की मांग को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि बंजी में पावर प्लांट की मांग कोई नई मांग नहीं है बल्कि यह काफी पुरानी मांग है. जहां तक उन्हें जानकारी है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी इस संबंध में वादा किया था महंत ने कहा कि क्षेत्र में कोयला भी निकल रहा है, ऐसे में स्थानीय स्तर पर पावर प्लांट की स्थापना की मांग लंबे समय से उठती रही है. उन्होंने संकेत दिया कि क्षेत्र के विकास और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग की दृष्टि से इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.


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