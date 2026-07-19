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डेढ़ सौ पेपर लीक, 7.5 करोड़ युवा प्रभावित, बनने जा रहे विश्वगुरु, नहीं बचा सके परीक्षा, देश की क्या खाक करेंगे सुरक्षा: महंत

नेता प्रतिपक्ष महंत का केंद्र पर हमला, नहीं बचा सके परीक्षा, देश की क्या खाक करेंगे सुरक्षा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2014 से अब तक देशभर में 150 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं. इन घटनाओं से करीब साढ़े सात करोड़ छात्र और उनके परिवार सीधे प्रभावित हुए हैं.उन्होंने कहा कि लाखों युवा वर्षों तक कठिन मेहनत करते हैं, कोचिंग और पढ़ाई पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन पेपर लीक उनकी पूरी मेहनत को एक झटके में खत्म कर देता है.

डॉ. चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को विश्वगुरु बनाने की बात की जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि करोड़ों युवाओं का भविष्य लगातार खतरे में है. उन्होंने कहा कि जब परीक्षाओं की गोपनीयता तक सरकार सुरक्षित नहीं रख पा रही है, तब देश की सुरक्षा और भविष्य को लेकर किए जा रहे बड़े-बड़े दावे खोखले नजर आते हैं. महंत ने कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों पर सीधा हमला है.

पेपर लीक के मामलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर. देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. रायपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में महंत ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से अब तक देश में 150 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे करीब 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि जो सरकार एक परीक्षा का प्रश्नपत्र सुरक्षित नहीं रख सकती, वह देश की सुरक्षा और भविष्य की रक्षा का दावा कैसे कर सकती है. महंत ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने, पेपर लीक माफिया को संरक्षण देने और छात्रों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया.

महंत ने भाजपा सरकार पर छात्रों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार युवाओं को कीड़ा-मकोड़ा समझती है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मेहनत और भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझी जा रही. कांग्रेस ईश्वर से प्रार्थना करेगी कि यही युवा लोकतांत्रिक तरीके से वोट का कीटनाशनक देकर व्यवस्था बदलेंगे.

'पेपर लीक अब बन चुका है राष्ट्रीय महामारी'

महंत ने कहा कि पेपर लीक अब अलग-अलग राज्यों की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे देश में राष्ट्रीय महामारी का रूप ले चुका है. उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 9 करोड़ अभ्यर्थी केवल 6 लाख सरकारी नौकरियों के लिए संघर्ष करते हैं. कई छात्र औसतन पांच वर्षों तक प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ाई करते हैं. परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से उनका साथ देता है, लेकिन एक पेपर लीक उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है.

'पेपर लीक माफिया को सत्ता का संरक्षण'

महंत ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं क्योंकि शिक्षा माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने का काम कर रही है. इसी कारण पेपर लीक का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है. महंत ने तंज कसते हुए कहा कि पहले नारा था "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि "पेपर बेचो और मंत्री बचाओ" जैसी स्थिति बन गई है.

नीट से लेकर जेईई तक कई परीक्षाओं पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि छात्रों के बीच यह चर्चा है कि कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लाखों रुपये लेकर बेचे गए. उन्होंने नीट, आईआईटी-जेईई, उत्तराखंड पटवारी, बिहार शिक्षक भर्ती और ओडिशा पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं का उल्लेख करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि पूरे नेटवर्क की जांच हो तो शिक्षा माफियाओं और उनके संरक्षकों का खुलासा हो सकता है.

आत्महत्या की घटनाओं का किया जिक्र

महंत ने कहा कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और दोबारा परीक्षा जैसी परिस्थितियों ने लाखों छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ दिया. उन्होंने जगदलपुर के अड़ावल की छात्रा सुरला हारिका राव की आत्महत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि परीक्षा परिणाम से निराश होकर उसने अपनी जान दे दी. महंत ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है क्योंकि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि जब मेहनती छात्रों का भविष्य बार-बार अनिश्चित होगा तो निराशा और अवसाद जैसी स्थितियां बढ़ेंगी.

एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल

महंत ने कहा कि बार-बार पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अब तक किसी बड़े दोषी की जवाबदेही तय नहीं कर सकी है.

राहुल गांधी के अभियान का किया समर्थन

डॉ. महंत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है. कोटा से शुरू हुए इस अभियान को देहरादून में आयोजित "छात्रों की गूंज" महारैली के माध्यम से आगे बढ़ाया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस, एनएसयूआई और युवा कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक छात्रों के अधिकारों और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के लिए लगातार संघर्ष कर रही है.

कानूनी कार्रवाई नहीं होने का भी लगाया आरो

महंत ने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में संविधान और कानून की खुलेआम अनदेखी हो रही है. उन्होंने कहा कि कई मामलों में न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई. उनका कहना था कि जब तक सरकार शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर वापस नहीं लौटेगा.

प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने, पेपर लीक माफिया को संरक्षण देने, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने और जवाबदेही से बचने के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यदि सरकार निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा तक नहीं करा सकती, तो युवाओं का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था से उठना स्वाभाविक है. उन्होंने मांग की कि पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को कड़ी सजा मिले और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.