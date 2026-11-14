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कांग्रेस का एक वोट बीजेपी में चला जाता है, EVM में हुई है सेटिंग : डॉ चरणदास महंत

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर मिलकर वोट चोरी का आरोप लगाया है.

Charandas Mahant big statement on EVM
डॉ चरणदास महंत का ईवीएम पर बड़ा बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
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एमसीबी : छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने चिरमिरी में आयोजित जन चौपाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता सूची को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पांच वोटों में से एक वोट बीजेपी में चला जाता है. उन्होंने EVM में सेटिंग कराए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए.

'हिंदू राष्ट्र बनाने में सभी समुदायों का हो हित'

डॉ. महंत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर हिन्दू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस हिन्दू राष्ट्र के विरोध में नहीं है, लेकिन देश में सभी जातियों और समुदायों को साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए.

कांग्रेस का एक वोट बीजेपी में चला जाता है : डॉ चरणदास महंत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लोकतंत्र की मजबूती सभी वर्गों की समान भागीदारी से ही संभव है. मतदाता सूची में 13 करोड़ वोट काटे गए हैं. यह संख्या छोटी नहीं है और इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है. मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को लेकर जनता को जागरूक होने की जरुरत है- डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

Save Vote Save Country Campaign
वोट बचाओ देश बचाओ अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


वोट बचाओ देश बचाओ अभियान

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 'वोट बचाओ–देश बचाओ' अभियान के तहत चिरमिरी के मंडल पौड़ी और नागपुर चौराहा में जन चौपाल का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में AICC ऑब्जर्वर एवं अभियान प्रभारी डॉ. देवाशीष पटनायक, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे. जन चौपाल में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, SIR प्रक्रिया, मतदाताओं के नामों में गड़बड़ी समेत नामों के स्थान पर स्थानों के नाम दर्ज होने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया.

Mahant big statement on BJP and RSS
बीजेपी और आरएसएस पर महंत का बड़ा बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मतदाता सूची में गड़बड़ी से लोकतांत्रिक अधिकार होंगे प्रभावित- कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के कारण लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. उन्होंने मतदाताओं से अपने नामों की जांच करने और किसी भी प्रकार की त्रुटि सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराने की अपील की. कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया. चिरमिरी में आयोजित इन जन चौपालों के जरिए कांग्रेस ने मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी राजनीतिक मुहिम को आगे बढ़ाया.

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