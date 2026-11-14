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कांग्रेस का एक वोट बीजेपी में चला जाता है, EVM में हुई है सेटिंग : डॉ चरणदास महंत

डॉ चरणदास महंत का ईवीएम पर बड़ा बयान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

एमसीबी : छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने चिरमिरी में आयोजित जन चौपाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता सूची को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पांच वोटों में से एक वोट बीजेपी में चला जाता है. उन्होंने EVM में सेटिंग कराए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए.

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