चरणदास महंत बोले- रेल हादसे के लिए मोदी जिम्मेदार, इस्तीफा दें, सांसद ज्योत्सना महंत ने भी उठाए सवाल
बिलासपुर रेल हादसे में घायल लोगों से नेता प्रतिपक्ष चरणदास ने मुलाकात की.इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2025 at 7:29 PM IST
बिलासपुर : बिलासपुर रेल हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सिम्स अस्पताल में बड़ा बयान दिया है. चरणदास महंत ने आरोप लगाए कि हादसे के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए.वो रेल मंत्री को काम नहीं करने देते, उनके हाथ बंधे हैं. सांसद ज्योत्सना महंत ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की है.
रेलवे छिपा रहा है मौत का आंकड़ा : चरणदास महंत ने रेलवे पर मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया है.चरणदास महंत ने कहा है कि आप लोगों की जानकारी में 12 लोग जा चुके हैं.लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं उनमें 20 की मौत हुई है.जिसमें 8 लोग बिना टिकट वाले थे.इसलिए बिना टिकट वालों का आंकड़ा जोड़कर रेलवे को सारी बातों को सामने लाना चाहिए. साथ ही साथ इस हादसे में जितने लोग भी घायल हुए हैं उनमें कितने बचेंगे ये भी कहना मुश्किल है.
मालगाड़ियों को दी जा रही प्राथमिकता : चरणदास महंत के मुताबिक जहां जिसका प्रशासन है, मौत के आंकड़े छिपाने की कोशिश करती है, ताकि उनको मुआवजा न देना पड़े. चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि रेलवे इन दिनों मालगाड़ियों को हर रुट पर प्राथमिकता से चला रहा है. पैसेंजर गाड़ियों को उनके बीच में जगह देकर चलाया जा रहा है.इसके लिए रेलवे प्रशासन और अधिकारी जिम्मेदार हैं.
रेलवे कोयला और अन्य खनिज गाड़ियों को प्राथमिकता दे रही है. जिसकी वजह से रेल हादसे हो रहे हैं. मृतक परिवार को मुआवजे के साथ एक-एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए. हादसे के लिए जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.हादसे का जिम्मेदार वो है जिसने सिग्नल सही से ऑपरेट नहीं किया है - चरणदास महंत,नेता प्रतिपक्ष, छग विधानसभा
प्रदेश सरकार को भी घेरा : चरणदास महंत ने हादसे को लेकर प्रदेश सरकार को भी घेरा.महंत ने कहा कि जिस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है,वहां पैसेंजर ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है. अरुण साव कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं,लेकिन हम राजनीति नहीं बल्कि लोगों की बात को सामने रख रहे हैं.
मेमू ट्रेन का मालगाड़ी पर चढना बड़ी लापरवाही को दर्शाता है. यह सिस्टम का दोष है या मानवीय लापरवाही, इसकी जांच करने के साथ निश्चित रूप से जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए और एक्शन होना चाहिए- ज्योत्सना महंत, सांसद
दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड बन रहे: सांसद महंत ने कहा कि, एक तरफ लगातार ट्रेनें बंद की जा रही है. यात्री सुविधाओं की कटौती करने के साथ रेलवे का पूरा फोकस कोयला और अन्य सामान परिवहन पर है. ऐसे में रेलवे अगर रिकॉर्ड बना रहा है तो केवल दुर्घटनाओं का. सरकार के मंत्रियों के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे दुर्घटनाओं की व्यवहारिक और प्रायोगिक समीक्षा कर उचित समाधान भी खोजें.
