चरणदास महंत बोले- रेल हादसे के लिए मोदी जिम्मेदार, इस्तीफा दें, सांसद ज्योत्सना महंत ने भी उठाए सवाल

बिलासपुर : बिलासपुर रेल हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सिम्स अस्पताल में बड़ा बयान दिया है. चरणदास महंत ने आरोप लगाए कि हादसे के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए.वो रेल मंत्री को काम नहीं करने देते, उनके हाथ बंधे हैं. सांसद ज्योत्सना महंत ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की है.

रेलवे छिपा रहा है मौत का आंकड़ा : चरणदास महंत ने रेलवे पर मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया है.चरणदास महंत ने कहा है कि आप लोगों की जानकारी में 12 लोग जा चुके हैं.लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं उनमें 20 की मौत हुई है.जिसमें 8 लोग बिना टिकट वाले थे.इसलिए बिना टिकट वालों का आंकड़ा जोड़कर रेलवे को सारी बातों को सामने लाना चाहिए. साथ ही साथ इस हादसे में जितने लोग भी घायल हुए हैं उनमें कितने बचेंगे ये भी कहना मुश्किल है.

मौत का आंकड़ा छिपा रहा प्रशासन : चरणदास महंत (Etv Bharat)

मालगाड़ियों को दी जा रही प्राथमिकता : चरणदास महंत के मुताबिक जहां जिसका प्रशासन है, मौत के आंकड़े छिपाने की कोशिश करती है, ताकि उनको मुआवजा न देना पड़े. चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि रेलवे इन दिनों मालगाड़ियों को हर रुट पर प्राथमिकता से चला रहा है. पैसेंजर गाड़ियों को उनके बीच में जगह देकर चलाया जा रहा है.इसके लिए रेलवे प्रशासन और अधिकारी जिम्मेदार हैं.