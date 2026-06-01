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हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई और नई कोयला खदान का मुद्दा, महंत ने उठाए सवाल

डॉ. महंत ने कहा कि देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है. ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलावों को देखते हुए नए कोयला प्रोजेक्ट शुरू करने की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.उनका कहना है कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों का समाधान अब वैकल्पिक स्रोतों से संभव है.

रायपुर : हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई और नई कोयला खदानों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार को घेरते हुए बड़ा सवाल उठाया है. उनका कहना है कि भारत तेजी से सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में नई कोयला खदानें खोलने और जंगलों को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने हसदेव अरण्य और रामगढ़ क्षेत्र में पर्यावरण एवं आदिवासी हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही.

चरण दास महंत का साय सरकार पर निशाना (ETV BHARAT)

2035 के बाद घट सकती है कोयले की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि आने वाले वर्षों में कोयले की मांग बढ़ने के बजाय घटने की संभावना अधिक है. उन्होंने कहा कि ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को देखते हुए 2035 के बाद कोयले पर निर्भरता कम हो सकती है.

वर्तमान में नई कोयला खदानों की जरूरत नहीं

डॉ. महंत का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में नई कोयला खदानें प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं है. उनका तर्क है कि मौजूदा संसाधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं, इसलिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नए प्रोजेक्ट्स पर पुनर्विचार होना चाहिए.

हसदेव में 7 लाख पेड़ों की कटाई पर सरकार से सवाल

डॉ. महंत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा हसदेव अरण्य में लगभग 7 लाख पेड़ों की कटाई को लेकर उठाए गए सवालों का समर्थन किया. उन्होंने पूछा कि विधानसभा के सर्वसम्मत संकल्प का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है और पर्यावरणीय चिंताओं को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है?

'जल-जंगल-जमीन' बचाने सड़क से सदन तक संघर्ष

डॉ. महंत ने आरोप लगाया कि जिस सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में खदानों को गैर-जरूरी बताया था, वही अब पर्यावरणीय नुकसान पर मौन है. उन्होंने कहा कि रामगढ़ की ऐतिहासिक पहाड़ियों, जंगलों और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी.