ETV Bharat / state

चारामा में जलभराव की समस्या, व्यापारियों का फूटा गुस्सा, विधायक सावित्री मंडावी ने भी अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम

चारामा में जलभराव की समस्या, व्यापारियों का फूटा गुस्सा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पानी भरने से दुकानदारों के साथ स्कूली बच्चों, राहगीरों को भी भारी परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुकानदारों के साथ स्कूली बच्चों, राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. समस्या के स्थायी समाधान की मांग को लेकर विधायक सावित्री मंडावी और व्यापारियों ने प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है. चेतावनी दी गई है कि तय समय में समाधान नहीं हुआ तो नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम किया जाएगा.

कांकेर. नेशनल हाईवे पर जलभराव की समस्या को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. चारामा में लगातार हो रही बारिश से सड़क पर डेढ़ फीट तक पानी भर गया है जिससे दुकानदार परेशान हैं. पानी दुकानों और मकानों में घुस रहा है और कारोबार प्रभावित हो रहा है.

कुछ देर की बारिश में ही हो जाता है जलभराव

चारामा नगर में बारिश के दौरान नेशनल हाईवे-30 पर जलभराव की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. व्यापारियों का कहना है कि कुछ ही मिनटों की बारिश में सड़क पर करीब डेढ़ फीट तक पानी भर जाता है, जिससे सड़क पूरी तरह जलमग्न हो जाती है. इसका सीधा असर सड़क किनारे स्थित दुकानों और मकानों पर पड़ रहा है, जहां पानी घुसने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. जलभराव के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पाते.

नेशनल हाईवे-30 पर जलभराव से दुकानों और घरों में घुस रहा पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नालियों पर अतिक्रमण

व्यापारियों का आरोप है कि सड़क किनारे बनी नाली पर अतिक्रमण कर निर्माण कर दिया गया है, जिससे पानी की निकासी पूरी तरह बाधित हो गई है. उनका कहना है कि वे पिछले तीन वर्षों से इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं और कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

विधायक सावित्री मंडावी ने भी अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पानी पूरे सड़क पर भरा रहता है हाईवे के पास कन्या शाला है वहां विद्यार्थियों को भी स्कूल आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है- युगल खत्री, व्यापारी संघ अध्यक्ष चारामा

5 मिनट की बारिश में लबालब हो जाता है, उसके बाद नाली का गंदा पानी भी सड़क पर आ जाता है जिससे और परेशानी होती है- नीरज साधवानी, व्यापारी

विधायक ने दिया अल्टीमेटम

जलनिकासी की समस्या को लेकर विधायक सावित्री मंडावी व्यापारियों के साथ मौके पर पहुंचीं और नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम की चेतावनी दी. सूचना मिलने पर चारामा तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से चर्चा की. बैठक के बाद प्रशासन को समस्या के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है.

चारामा में जलभराव की समस्या, व्यापारियों का फूटा गुस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन और अधिकारियों को बार-बार कहने पर भी काम नहीं होता, मैं अभी भी एक लेटर देकर आई हूं. अब समय सीमा के अंदर काम नहीं हुआ तो मैं खुद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगी- सावित्री मंडावी, विधायक, भानुप्रतापपुर

व्यापारियों ने साफ कहा है कि यदि तय समय में जलनिकासी और अतिक्रमण की समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे नेशनल हाईवे-30 पर चक्काजाम कर आंदोलन करेंगे.