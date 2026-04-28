झूठे शपथ पत्र से बनवाया चरित्र प्रमाण पत्र, बीयर एवं वाइन शॉप ली, जानिए खुलासे के बाद क्या हुआ?
आगरा जिला प्रशासन को आरोपी के खिलाफ शिकायत मिली थी. जांच हुई तो चौंकाने वाली बात सामने आई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 3:23 PM IST
आगरा : जिला प्रशासन ने धोखाधड़ी और तथ्यों को छिपाकर चरित्र प्रमाण-पत्र बनवाने वाले एक व्यक्ति का प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. आरोपी पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी ने ये जानकारी छिपाकर और पता बदलकर प्रशासन को गुमराह किया. इसकी शिकायत राजकुमार सिंह चौहान और अमित चौहान ने जिला प्रशासन से की थी. जांच के बाद जिला प्रशासन अब इस मामले में संलिप्त अन्य दोषियों की भूमिका की जांच करा रहा है.
बता दें कि राजकुमार सिंह चौहान और अमित चौहान ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी कि अजय राजौरिया ने तथ्य छिपाकर अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया है. दोनों ने इस बारे में कई दस्तावेज भी दिए. जिस पर जिला प्रशासन ने जांच कराई. जांच में पता चला कि ताजगंज क्षेत्र निवासी अजय राजौरिया ने गलत जानकारी देकर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया है.
आरोपी पर दर्ज हैं कई मुकदमे : अजय राजौरिया मूल रूप से बाह के गांव पारना निवासी है. अजय राजौरिया के खिलाफ थाना चित्राहाट, जैतपुर और नाई की मंडी में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें गुंडा अधिनियम और मारपीट के मामले शामिल हैं. इन तथ्यों को छिपाकर अजय ने पुलिसकर्मियों से कथित साठगांठ कर ठेकेदारी के लिए चरित्र प्रमाण-पत्र संख्या-79/न्याय सहायक-3 हासिल कर लिया था. अजय ने इसी फर्जीवाड़े के आधार पर आबकारी विभाग से टीडीआई मॉल, फतेहाबाद रोड पर बीयर एवं वाइन शॉप आवंटित कराई थी.
झूठा शपथ पत्र दिया : जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आरोपी अजय राजौरिया ने जानबूझकर अपना पता बदला और झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए. जिसमें अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया. जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि तथ्य और आपराधिक रिकॉर्ड छिपाकर बनवाए गए चरित्र प्रमाण-पत्र के जरिए पूर्व में किया गया कोई भी लाभ या भविष्य में इसका प्रयोग अवैध माना जाएगा.
चरित्र प्रमाण पत्र शून्य घोषित : जिला प्रशासन को मिली शिकायत की जांच उप जिलाधिकारी बाह और अपर पुलिस आयुक्त ने कराई. जिसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि अजय राजौरिया के विरुद्ध थाना जैतपुर में आरोप पत्र (चार्जशीट) भी दाखिल हो चुकी है. पुलिस आयुक्त कार्यालय से मिली रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी मनीष बंसल ने पाया कि चरित्र सत्यापन के दौरान तथ्यों को द्वेषपूर्ण तरीके से छिपाया गया. इसपर अजय राजौरिया के नाम जारी चरित्र प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित कर दिया गया.
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