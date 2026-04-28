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झूठे शपथ पत्र से बनवाया चरित्र प्रमाण पत्र, बीयर एवं वाइन शॉप ली, जानिए खुलासे के बाद क्या हुआ?

आगरा : जिला प्रशासन ने धोखाधड़ी और तथ्यों को छिपाकर चरित्र प्रमाण-पत्र बनवाने वाले एक व्यक्ति का प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. आरोपी पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी ने ये जानकारी छिपाकर और पता बदलकर प्रशासन को गुमराह किया. इसकी शिकायत राजकुमार सिंह चौहान और अमित चौहान ने जिला प्रशासन से की थी. जांच के बाद जिला प्रशासन अब इस मामले में संलिप्त अन्य दोषियों की भूमिका की जांच करा रहा है.

बता दें कि राजकुमार सिंह चौहान और अमित चौहान ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी कि अजय राजौरिया ने तथ्य छिपाकर अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया है. दोनों ने इस बारे में कई दस्तावेज भी दिए. जिस पर जिला प्रशासन ने जांच कराई. जांच में पता चला कि ताजगंज क्षेत्र निवासी अजय राजौरिया ने गलत जानकारी देकर चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया है.

आरोपी पर दर्ज हैं कई मुकदमे : अजय राजौरिया मूल रूप से बाह के गांव पारना निवासी है. अजय राजौरिया के खिलाफ थाना चित्राहाट, जैतपुर और नाई की मंडी में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें गुंडा अधिनियम और मारपीट के मामले शामिल हैं. इन तथ्यों को छिपाकर अजय ने पुलिसकर्मियों से कथित साठगांठ कर ठेकेदारी के लिए चरित्र प्रमाण-पत्र संख्या-79/न्याय सहायक-3 हासिल कर लिया था. अजय ने इसी फर्जीवाड़े के आधार पर आबकारी विभाग से टीडीआई मॉल, फतेहाबाद रोड पर बीयर एवं वाइन शॉप आवंटित कराई थी.