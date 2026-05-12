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चारधाम यात्रा में जीवनदाता बन रहा एसटीईएमआई प्रोग्राम, जानिये कैसे

चमोली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा को सुरक्षित और स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए विशेष इंतजाम तीर्थयात्रियों के लिए राहत बनकर सामने आ रहे हैं. बदरीनाथ यात्रा मार्ग पर संचालित एसटीईएमआई (STEMI) प्रोग्राम गंभीर हृदय रोगियों के लिए जीवनदाता साबित हो रहा है.

जनपद चमोली में बदरीनाथ यात्रा मार्ग पर 14 स्थानों पर ईसीजी जांच और थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इनमें बदरीनाथ धाम, एमआरपी जोशीमठ, गडोरा, मंडल, लंगासू, गौचर, गोविंदघाट और पीएचसी गौचर सहित कई स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं. वहीं गंभीर हृदय रोगियों के उपचार के लिए जोशीमठ, गोपेश्वर और कर्णप्रयाग में विशेष थ्रोम्बोलिसिस सेंटर स्थापित किए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 148 तीर्थयात्रियों की ईसीजी जांच की जा चुकी है. इनमें 5 तीर्थयात्रियों की स्थिति गंभीर पाई गई. जिन्हें समय रहते उपचार उपलब्ध कराया गया. एक मरीज को प्राथमिक उपचार देने के बाद बदरीनाथ धाम से हेली एम्बुलेंस के जरिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश रेफर किया गया. इसके अलावा 47 तीर्थयात्रियों में असामान्य हृदय संबंधी लक्षण पाए गए. जिनका उपचार और लगातार चिकित्सकीय निगरानी की जा रही है.

एसीएमओ डॉ. वैष्णव कृष्णा ने बताया कि सभी एसटीईएमआई केंद्रों पर आई-पैड युक्त डिजिटल ईसीजी मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं. जांच रिपोर्ट तत्काल चिकित्सालयों और स्वास्थ्य निदेशालय तक पहुंचाई जा रही है. जिससे मरीजों को समय पर उपचार देकर उनकी जान बचाई जा रही है.