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चारधाम में श्रद्धालुओं की संख्या बाध्यता खत्म, व्यवसायियों में खुशी की लहर, जानिये क्या होगा फायदा

उत्तरकाशी: चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या की कोई बाध्यता नहीं है. बीते दिनों सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की. जिसमें उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की. इसमें चारधाम में आने वाले यात्रियों के लिए संख्या निर्धारण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया. ऐसे में अब चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की कोई बाध्यता नहीं रहेगी.

चारधाम में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता खत्म होने के बाद यात्रा व्यवसायियों में खुशी और उत्साह का माहौल है. गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थपुरोहितों सहित यात्रा से जुड़े तमाम कारोबारियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है. उनका कहना है कि सरकार के इस निर्णय से धामों में यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा. यात्रा व पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा.

चारधाम में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी. इसको लेकर चारधाम में तीर्थपुरोहितों के साथ यात्रा कारोबारियों में आक्रोश पनपने लगा था, लेकिन यात्रा शुरू होने से ऐन वक्त पहले सरकार ने इस निर्णय को समाप्त कर यात्रा कारोबारियों की उम्मीदों को नए पंख लगाने का काम किया है. होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी के अध्यक्ष शैलेंद्र मटूड़ा, सुभाष कुमांई, प्रकाश भद्री, माधव जोशी आदि होटल कारोबारियों ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताई. उन्होंने कहा सीमिति संख्या के चलते धामों में यात्री उतनी संख्या में नहीं आ पा रहे थे जितनी संख्या में उम्मीद की जाती है, लेकिन अब इस बाध्यता के समाप्त होने पर निश्चित ही यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा. पर्यटन कारोबार को भी गति मिलेगी.