ये कैसा स्कूल! बिहार में टीन शेड के नीचे पढ़ रहे 240 बच्चे.. जिम्मेदार कौन?
छपरा कचहरी परिसर के स्कूल में 240 बच्चे जगह के अभाव में पढ़ते हैं. छोटे बच्चों की क्लास टीन शेड और खुले आसमान के नीचे.
Published : March 7, 2026 at 8:42 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 9:18 AM IST
छपरा : ''हमारी क्लास में एक नहीं, दो क्लास एक साथ चलती हैं. इधर अगर हम गणित पढ़ते हैं तो दूसरी तरफ मैडम पर्यावरण पढ़ा रही होती हैं. इससे हमलोग कन्फूज होते हैं.''- परी कुमारी, छात्रा
''अभी हमलोगों की हिन्दी की क्लास चल रही है. उधर टीचर पर्यावरण पढ़ा रही हैं. इससे हमलोगों को दिक्कत होती है. हम तक टीचर की आवाज आती ही नहीं है.''- निशा कुमारी, छात्रा
हर बच्चे तक ऐसे पहुंचेगी शिक्षा? : शिक्षा के नाम पर देश और प्रदेश की सरकारें लाखों करोड़ों खर्च कर रही हैं, लेकिन यह खर्च उसी समय बेमानी हो जाती है जब बच्चे बुनियादी सुविधाओं से मयस्सर होकर टीन शेड और खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर होते हैं.
दो कमरों के स्कूल में दो प्राथमिक विद्यालय : यह छात्राएं बिहार के छपरा में कचहरी स्टेशन परिसर स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती हैं. जहां क्लास रूम तो है, पर शांति नहीं. दो कमरों के स्कूल में दो प्राथमिक विद्यालय संचालित होते हैं. यहां दो क्लास के बच्चे एक ही रूम में बैठते हैं और छोटे बच्चों को खुले में आसमान के नीचे पढ़ाया जाता है. जैसे-जैसे धूप होती है बच्चे दीवार की तरफ खिसकते जाते हैं.
रेलवे की बिल्डिंग में संचालित होते हैं दोनों स्कूल : यह रेलवे स्कूल परिसर में दो रूम का बना स्कूल था. जिसमें रेलवे का एक प्राथमिक विद्यालय चलता था, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी और अधिकारियों ने इसमें दो और विद्यालयों को शिफ्ट कर दिया. हालांकि इस समय यहां दो विद्यालय संचालित किए जाते हैं. स्कूल के प्रधानाचार्य बताते हैं कि पहले यहां तीन स्कूल एक साथ संचालित किए जाते थे.
''हमारे यहां जगह की काफी कमी होती है, दो स्कूल हैं जो इन्हीं दो कमरों मे संचालित किए जाते हैं. हमने यहां आने के बाद करकट (एस्बेस्टस) का शेड डलवाया, ताकि बच्चों को बाहर पढ़ा सकें. रेलवे की बिल्डिंग होने की वजह से हम यहां ज्यादा कुछ कर नहीं सकते.'' - राधेश्याम सिंह, प्रधानाचार्य
बारिश में हो जाती है बच्चों की छुट्टी : स्कूल में बच्चों की संख्या लगभग 240 के आसपास है, लेकिन बैठने की जगह नहीं होने के चलते बच्चे आज भी खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं. वहीं बारिश के समय तो इन बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है. दो रूम के स्कूल में प्राथमिक विद्यालय और बाल ज्योति संस्थान चल रहे हैं. वहीं इस स्कूल में टीचरों की संख्या 11 है. जो खुद भी इस व्यवस्था से परेशान हो चुके हैं.
साल 2025 में राज्य सरकार ने लिया था मर्ज करने का फैसला : दरअसल, बिहार शिक्षा विभाग ने साल 2025 में प्रदेश के कई स्कूलों को मर्ज किया था. बंद होने वाले स्कूल प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हैं. शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अधिक नामांकन वाले स्कूलों में शून्य नामांकन वाले स्कूलों को मर्ज किया गया है. वहीं कुछ स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया गया. प्रारंभिक से माध्यमिक शिक्षा में एक स्कूल को मर्ज किया गया है.
सरकार को दोहरा फायदा: दरअसल, इन स्कूलों को मर्ज करने से इनमें कार्यरत शिक्षक अब दूसरी जगह स्कूल में नियुक्ति किया गया. उन्हें ऐसे स्कूलों में नियुक्त किया जहां शिक्षकों की कमी थी. इसी प्रकार कई ऐसे स्कूल भी थे, जिनमें नामांकन कम था और वे वह किराए की जगह पर संचालित हो रही थी. अब इन स्कूलों को मर्ज करने से सरकार को राजकोष में लाभ होगा, क्योंकि किराए का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
छात्राओं के लिए शौचालय तक नहीं : छपरा कचहरी स्टेशन परिसर स्थित प्राथमिक विद्यालय में अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहां छात्राओं के लिए शौचालय तक नहीं है. इसे लेकर कई बार कार्यरत शिक्षकों ने उच्च अधिकारी को सूचना दी है, पर नतीजा बेअसर रहा है.
शिक्षा व्यवस्था पर सवाल मत कीजिए? : वहीं जब हमने इस बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण से बात करनी चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ इंकार कर दिया. ऐसे में इन बच्चों का अच्छे विद्यालय भवन में पढ़ने का सपना सच होता नजर नहीं आता है. आज छपरा शहर में स्थित स्कूलों का यह हाल है तो बिहार के सुदूर इलाकों में स्कूलों की क्या स्थिति होगी इसका अंदाज आप खुद लगा सकते हैं.
