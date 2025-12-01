ETV Bharat / state

बिहार में कुख्यात शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर, पुलिस लाइन के पास हुई निर्मम हत्या में थी तलाश

छपरा: बिहार के सारण जिले के छपरा शहर में रविवार को पुलिस लाइन के पास दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार तड़के एसटीएफ और सारण पुलिस की संयुक्त टीम ने कुख्यात अपराधी नंदकिशोर राय उर्फ शिकारी राय को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया. शिकारी राय के पैर में गोली लगी है और उसका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है.

हथियार बरामदगी के दौरान खुलेआम फायरिंग: सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम गड़खा थाना क्षेत्र के आख्तियारपुर निवासी शिकारी राय को पकड़ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव पहुंची थी. पूछताछ में उसने कबूल किया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार बिशनपुर के ही एक बगीचे में छिपाया है. जब पुलिस उसे हथियार बरामद कराने ले गई तो अचानक शिकारी राय ने झाड़ियों में छिपी पिस्टल निकालकर पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

छपरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

जवाबी कार्रवाई में शिकारी राय और ASI घायल: पुलिस पर फायरिंग होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तुरंत पोजीशन ली और जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान शिकारी राय के दाहिने पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा. मुठभेड़ में एएसआई सुमन कुमार भी घायल हो गए. दोनों घायलों को तुरंत छपरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

पुलिस लाइन के पास हुई थी निर्मम हत्या: दरअसल रविवार दोपहर छपरा पुलिस लाइन के ठीक बगल में बाइक सवार बदमाशों ने आजाद सिंह नाम के एक व्यक्ति की दौड़ा-दौड़ाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. वारदात दिनदहाड़े और पुलिस लाइन से महज चंद कदम की दूरी पर होने से हड़कंप मच गया था. सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने शिकारी राय को मुख्य आरोपी के रूप में चिह्नित किया था.