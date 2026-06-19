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बिहार को रेल मंत्री की सौगात, बोले अश्विनी वैष्णव- मढ़ौरा में बना 51वां इंजन भेजा जाएगा विदेश

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार में रेलवे के 1.15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. मढ़ौरा में बने इंजन विदेश जा रहे हैं.

Ashwini Vaishnaw
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 3:59 PM IST

4 Min Read
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पटना: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार दौरे पर हैं. छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा-दिल्ली (आनंद विहार) रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने बिहार में रेल परियोजनाओं के विकास पर जोर दिया. रेल मंत्री ने बताया कि सारण स्थित मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री से निर्मित 51वें रेल इंजन को अफ्रीकी देश गिनी के लिए भेजा जा रहा है.

बिहार में 1.15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 10,000 करोड़ से अधिक के रेलवे परियोजनाओं का बजट दिया है. करीब 1 लाख 15 हजार करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं. एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है. उन्होंने कहा कि पटना क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है.

पटना क्षेत्र में 5 नए प्लेटफॉर्म: राजधानी पटना क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. हार्डिंग पार्क में 5 नए प्लेटफॉर्म वाला एक नया स्टेशन बनाया जाएगा. साथ ही फतुआ रेलवे स्टेशन का भी आधुनिक तरीके से विकास किया जाएगा.

बुलेट ट्रेन पर क्या बोले?: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली-वाराणसी-पटना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिल गई है. पटना और दिल्ली के बीच यात्रा का समय घटकर अब सिर्फ 4 घंटे 41 मिनट रह जाएगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस लाइन को सिलीगुड़ी तक बढ़ाने की योजना है.

"बिहार में रेलवे के विकास के लिए लगातार काम हो रहे हैं. अभी रेलवे के 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. बिहार में बने इंजन अब विदेशों में भी जा रहे हैं, जो गर्व की बात है."- अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री

51वां रेल इंजन होगा गिनी रवाना: मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री से निर्मित 51वां रेल इंजन गिनी देश भेजा जा रहा है. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है. पिछले वर्ष चार इंजनों की पहली खेप मुंद्रा पोर्ट के माध्यम से गिनी भेजी गई थी और अब यह संख्या बढ़कर 51 तक पहुंच चुकी है. मई 2025 में गिनी के तीन मंत्रियों ने इस संयंत्र का दौरा किया था, जिसके बाद 140 लोकोमोटिव इंजनों की बड़ी डील को अंतिम रूप दिया गया.

लगभग 3000 करोड़ मूल्य की इस परियोजना के तहत अगले तीन वर्षों में बिहार की धरती पर बने रेल इंजन गिनी को निर्यात किए जाएंगे. 270 एकड़ में फैले इस अत्याधुनिक संयंत्र में 4500 से 6000 हॉर्स पावर तक के डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं. यहां लगभग 600 इंजीनियर और कर्मचारी कार्यरत हैं. फैक्ट्री में उपयोग होने वाले पुर्जे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और जमशेदपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, जबकि कुछ विशेष तकनीकी उपकरण विदेशों से मंगाए जाते हैं.

छपरा-दिल्ली एक्सप्रेस की शुरूआत: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छपरा जंक्शन से छपरा दिल्ली आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्थानीय बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाली समेत अन्य गणमान्य मौजूद थे.

कब-कब खुलेगी ट्रेन?: छपरा-आनंद विहार टर्मिनस एक्सप्रेस (12527) हर रविवार को रात 8:50 बजे छपरा से रवाना होगी और अगले दिन (सोमवार) दोपहर 2 बजे आनं विहार स्टेशन पहुंचेगी. वहीं वापसी के लिए हर सोमवार को यह ट्रेन (12528) शाम 4:25 बजे आनंद विहार से खुलेगी और अगले दिन (मंगलवार) को सुबह 9:40 बजे छपरा पहुंचेगी.

"साझी सरकार में समय-समय पर बड़ी योजनाओं को लागू किया जाता है. छपरा से लंबे समय से मांग थी. लोग दिल्ली से छपरा आ सकें और वहां से सीधे बेस स्टेशन शुरू हो, यह आवश्यक था क्योंकि कई बार यात्रियों को टिकट के लिए सोनपुर या वाराणसी जाना पड़ता था."- राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी सांसद, सारण

ये भी पढ़ें: दिल्ली और सिलीगुड़ी के बीच दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, पटना समेत इन शहरों को जोड़ेगी: वैष्णव

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