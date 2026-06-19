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बिहार को रेल मंत्री की सौगात, बोले अश्विनी वैष्णव- मढ़ौरा में बना 51वां इंजन भेजा जाएगा विदेश

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ( ETV Bharat )

पटना: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार दौरे पर हैं. छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा-दिल्ली (आनंद विहार) रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने बिहार में रेल परियोजनाओं के विकास पर जोर दिया. रेल मंत्री ने बताया कि सारण स्थित मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री से निर्मित 51वें रेल इंजन को अफ्रीकी देश गिनी के लिए भेजा जा रहा है. बिहार में 1.15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 10,000 करोड़ से अधिक के रेलवे परियोजनाओं का बजट दिया है. करीब 1 लाख 15 हजार करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट्स बिहार में चल रहे हैं. एक नए तरीके से बिहार में रेलवे का विकास हो रहा है. उन्होंने कहा कि पटना क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए 5 नए प्लेटफॉर्म का एक नया स्टेशन बन रहा है. पटना क्षेत्र में 5 नए प्लेटफॉर्म: राजधानी पटना क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. हार्डिंग पार्क में 5 नए प्लेटफॉर्म वाला एक नया स्टेशन बनाया जाएगा. साथ ही फतुआ रेलवे स्टेशन का भी आधुनिक तरीके से विकास किया जाएगा. बुलेट ट्रेन पर क्या बोले?: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली-वाराणसी-पटना बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिल गई है. पटना और दिल्ली के बीच यात्रा का समय घटकर अब सिर्फ 4 घंटे 41 मिनट रह जाएगा. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस लाइन को सिलीगुड़ी तक बढ़ाने की योजना है. "बिहार में रेलवे के विकास के लिए लगातार काम हो रहे हैं. अभी रेलवे के 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. बिहार में बने इंजन अब विदेशों में भी जा रहे हैं, जो गर्व की बात है."- अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री