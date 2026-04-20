ETV Bharat / state

हांसी के समाधान शिविर में अव्यवस्था का आलम, पीने का पानी तक की व्यवस्था नहीं, कई बार आने के बाद भी समाधान नहीं

समाधान शिविर में पीना का पानी नहीं, कमरे का पंखा था बंद ( Etv Bharat )

हांसी: जिला सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में अव्यवस्थाओं के चलते बुजुर्गों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी. प्रशासन भले ही आम जनता की समस्याएं सुनने का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत में सीनियर सिटीजन को घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा. बैठने की समुचित व्यवस्था न होने से विशेषकर बुजुर्गों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. गर्मी में पानी और पंखे जैसी बुनियादी सुविधाएं न होने से काफी दिक्कत हो रही है. शिविर में न पीने का पानी, न चल रहा है पंखाः समाधान शिविर में काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे. बुजुर्गों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि समाधान शिविर अब केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, क्योंकि बार-बार आने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है. खाना खास की रजिस्ट्री बन्द होने कारण सभी हांसी के लोगों को परेशानी हो रही है. वहीं मॉडल टाउन निवासी सीनियर सिटीजन सतीश कुमार ने बताया कि "कन्वेंस डीड के लिए वर्षों से चक्कर काट रहा हूं. कोई समाधान नहीं हो रहा है. गर्मी के समय में न पीने के पानी की सुविधा ओर न ही यहां पंखा चल रहा है." हांसी के समाधान शिविर में अव्यवस्था का आलम (Etv Bharat)