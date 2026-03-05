अलीगढ़ होली के दिन फायरिंग-पथराव; 3 पुलिसकर्मी घायल, बागपत में दोस्त की हत्या
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि ग्राम पढ़ियावली से पथराव और फायरिंग की सूचना पर पुलिस पहुंची थी.
March 5, 2026
March 5, 2026
अलीगढ़/बागपत: मडराक थाना क्षेत्र के पढ़ियावली में होली के दिन हिंसक विवाद हो गया. दो पड़ोसियों के बीच आंगन से निकलने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते पथराव और फायरिंग में बदल गई. घटना में दो युवकों सहित 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.
वहीं दूसरी तरफ बागपत जिले के संहावली अहीर थाना क्षेत्र में तितरौदा गांव में 17 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी गई. दावत में पहुंचे किशोर की उसके दोस्तों ने ही चाकू गोदकर हत्या की और मौके से फरार हो गए.
पहले जानें अलीगढ़ मामला: घटना में घायल दरोगा धर्मपाल की तरफ से थाना मडराक में मुकदमा दर्ज कराया गया है. घायल दरोगा ने घटना में 23 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं, घटना में 80 से 90 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है.
बता दें कि पुलिस पर पथराव की वजह से दरोगा धर्मपाल सिंह, कांस्टेबल मुकेश और कांस्टेबल रहीसुद्दीन को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं, फायरिंग के दौरान दो युवकों को गोली के छर्रे लगे हैं. इन सभी का इलाज कराया जा रहा है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि ग्राम पढ़ियावली से पथराव और फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में सामने आया कि दो पड़ोसियों के बीच विवाद था, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई. दो लोग घायल हुए हैं और दोनों की हालत खतरे से बाहर है.
फायरिंग करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. तीन पुलिसकर्मी भी घायल हैं. 23 नामजद और 90 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है.
होली की दिन हुआ विवाद: पढ़ियावली गांव निवासी सक्षम का उसके पड़ोसी कैलाश से आंगन के रास्ते को लेकर विवाद हो गया. दोनों पक्षों में पहले तीखी बहस हुई. आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के परिवार की महिला सदस्य के साथ मारपीट की.
इससे मामला और भड़क गया. विरोध बढ़ने पर आरोपी पक्ष का युवक मकान की छत पर चढ़ गया और वहां से फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से गांव में भगदड़ मच गई. फायरिंग के दौरान सक्षम और एक राहगीर जसवंत गोली छर्रे लगने से घायल हो गए.
वहीं, पथराव में एक दरोगा और दो कांस्टेबल भी घायल हो गए. घायलों को तुरंत आगरा रोड स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों युवकों की हालत खतरे से बाहर बताई है.
गांव में फोर्स तैनात: घटना के दौरान दबंग पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर का घेराव भी किया और परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश की. दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ, जिससे गांव में दहशत फैल गई. सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन, एसपी ग्रामीण सहित कई थानों की फोर्स पहुंची.
पुलिस ने तत्काल हालात काबू में किए और मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने गांव में दंगा और बवाल की कोशिश करने के आरोप में लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पूरे गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.
बागपत में होली की दावत में हत्या: बागपत जिले के संघावली अहीर थाना क्षेत्र में तितरौदा गांव में होली की दावत में पहुंचे किशोर की हत्या कर दी गई. मृतक अमृत (17) को दोस्तों ने होली की दावत पर बुलाया और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी.
मृतक के चाचा कल्लू ने बताया कि बिनोली थाना क्षेत्र के बिजवाड़ा गांव के रहने वाले अमृत को उसके दोस्त समीर ने फोन करके होली की दावत देने को अपने गांव तितरौदा बुलाया था. वह अपने भाई सागर, कार्तिक, बॉबी के साथ तितरौदा गांव पहुंचा.
वहां समीर और उसके अन्य साथी चिकन शॉप पर चिकन लेने गए. वहीं पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उन्होंने अमृत को पीट दिया. उसकी गर्दन, सीने, कमर पर चाकुओं से दनादन वार करते हुए वहां से भाग निकले. अमृत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था.
सिंघावली अहीर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है. मामले की जांच कराई जा रही है. दो टीमों का गठन करके आरोपियों की तलाश की जा रही है. अमृत की मां और बहन दुबई में नौकरी करती हैं. उन्हें सूचना दे दी गई है.
