अलीगढ़ होली के दिन फायरिंग-पथराव; 3 पुलिसकर्मी घायल, बागपत में दोस्त की हत्या

अलीगढ़/बागपत: मडराक थाना क्षेत्र के पढ़ियावली में होली के दिन हिंसक विवाद हो गया. दो पड़ोसियों के बीच आंगन से निकलने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते पथराव और फायरिंग में बदल गई. घटना में दो युवकों सहित 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं.

वहीं दूसरी तरफ बागपत जिले के संहावली अहीर थाना क्षेत्र में तितरौदा गांव में 17 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी गई. दावत में पहुंचे किशोर की उसके दोस्तों ने ही चाकू गोदकर हत्या की और मौके से फरार हो गए.

पहले जानें अलीगढ़ मामला: घटना में घायल दरोगा धर्मपाल की तरफ से थाना मडराक में मुकदमा दर्ज कराया गया है. घायल दरोगा ने घटना में 23 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं, घटना में 80 से 90 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है.

बता दें कि पुलिस पर पथराव की वजह से दरोगा धर्मपाल सिंह, कांस्टेबल मुकेश और कांस्टेबल रहीसुद्दीन को गंभीर चोटें आई हैं. वहीं, फायरिंग के दौरान दो युवकों को गोली के छर्रे लगे हैं. इन सभी का इलाज कराया जा रहा है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि ग्राम पढ़ियावली से पथराव और फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच में सामने आया कि दो पड़ोसियों के बीच विवाद था, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई. दो लोग घायल हुए हैं और दोनों की हालत खतरे से बाहर है.

फायरिंग करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. तीन पुलिसकर्मी भी घायल हैं. 23 नामजद और 90 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

होली की दिन हुआ विवाद: पढ़ियावली गांव निवासी सक्षम का उसके पड़ोसी कैलाश से आंगन के रास्ते को लेकर विवाद हो गया. दोनों पक्षों में पहले तीखी बहस हुई. आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के परिवार की महिला सदस्य के साथ मारपीट की.

इससे मामला और भड़क गया. विरोध बढ़ने पर आरोपी पक्ष का युवक मकान की छत पर चढ़ गया और वहां से फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई गोलीबारी से गांव में भगदड़ मच गई. फायरिंग के दौरान सक्षम और एक राहगीर जसवंत गोली छर्रे लगने से घायल हो गए.