ETV Bharat / state

होली के रंग में भंग ! SMS में सबसे ज्यादा पहुंचे घायल, जयपुर में होली पर हादसों का आंकड़ा के 100 पार

होली के हुड़दंग से खुशियों में खलल पड़ी है. जयपुर में विभिन्न हादसों में 100 से अधिक लोग चोटिल हो गए हैं.

सवाईमान सिंह अस्पताल
सवाईमान सिंह अस्पताल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजधानी जयपुर में दो दिन धुलंडी का त्योहार मनाया गया. इस दौरान हुड़दंग में बड़ी संख्या में लोग घायल होकर अस्पताल पहुंचे. दो दिनों के दौरान हादसों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया. रंगों के इस त्योहार में जहां एक ओर लोगों ने उत्साह से जश्न मनाया, वहीं दूसरी ओर लापरवाही और नशे के चलते कई लोग हादसों का शिकार हो गए. पिछले 48 घंटो में सवाईमान सिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कुल 329 मरीज पहुंचे. इनमें सड़क दुर्घटनाओं, आपसी झगड़ों और रंग खेलने के दौरान फिसलने से घायल हुए लोग शामिल हैं.

खास बात यह रही कि बीते दिन 17 लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंचे. इनमें से 6 मरीजों की हालत को देखते हुए उन्हें भर्ती किया गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. अस्पताल प्रशासन की ओर से न्यूरोसर्जरी, अस्थि रोग, सर्जरी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी, नेत्र रोग, त्वचा रोग एवं जनरल मेडिसिन से जुड़े चिकित्सको की राउंड दी क्लॉक ड्यूटी लगाई गई थी ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

इसे भी पढ़ें: HOLI 2026 : धुलंडी पर अलर्ट मोड पर SMS अस्पताल, 24 घंटे मुस्तैदी बरतने के निर्देश

633 मरीज पहुंचे : अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ प्रदीप शर्मा ने बताया कि सवाईमान सिंह अस्पताल की मुख्य इमरजेंसी में भी मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई. यहां कुल 633 मरीज पहुंचे, जिनमें से 153 को भर्ती करना पड़ा. इनमें कुछ मरीज स्किन एलर्जी, आंख-कान-नाक (ENT) से जुड़ी समस्याओं और नशे की हालत में लाए गए. चिकित्सकों के अनुसार तेज केमिकल युक्त रंगों और अत्यधिक शराब सेवन के कारण त्वचा संक्रमण, आंखों में जलन और सांस संबंधी शिकायतें सामने आईं.

TAGGED:

HOLI 2026
खुशियों में खलल
100 से अधिक लोग चोटिल
HOLI CELEBRATION
SMS HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.