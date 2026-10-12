थानेसर अनाज मंडी में धीमी लिफ्टिंग और बेमौसम बरसात से हाहाकार, राइस मिलरों ने खोला मोर्चा, लाखों के नुकसान की आशंका
थानेसर अनाज मंडी में धीमी लिफ्टिंग और बेमौसम बरसात से किसान, आढ़ती के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है.
Published : October 12, 2026 at 8:10 PM IST
कुरुक्षेत्र: इन दिनों धान खरीद का सीजन अपने पीक पर है और हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की बंपर आवक देखने को मिल रही है. हालांकि, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सुस्ती और बेमौसम बरसात ने किसानों, आढ़तियों और राइस मिलरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. थानेसर अनाज मंडी में धीमी उठान प्रक्रिया और कल हुई अचानक बारिश के चलते खुले में रखा तथा बोरियों में भरा धान पूरी तरह भीग गया है, जिससे राइस मिलरों को भारी-भरकम आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है. इसी के विरोध में राइस मिलरों ने एकजुट होकर थानेसर मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया.
कागजी आंकड़े बनाम धरातल की हकीकतः धरने की अगुवाई कर रहे जिला राइस मिल प्रधान ज्वाल सिंह ने प्रशासन और विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा उठान (लिफ्टिंग) की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चलाई जा रही है. अगर समय रहते धान का उठाव कर लिया जाता, तो बारिश के पानी से इतना बड़ा नुकसान नहीं होता. ज्वाल सिंह ने कहा कि "सरकारी नियमों के मुताबिक राइस मिलों को एक क्विंटल धान के बदले 67 किलो चावल सरकार को देना होता है. ऐसे में, जब धान पूरी तरह भीग चुका है, तो उससे तय मात्रा में मानक गुणवत्ता का चावल निकालना असंभव सा हो जाएगा. इसके चलते प्रत्येक राइस मिलर को लगभग 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है. मिलरों का यह भी गंभीर आरोप है कि कागजी दस्तावेजों में लिफ्टिंग के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है.
प्रशासन की सफाई और राहत के प्रयास: विवाद बढ़ने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और मार्केट कमेटी के अधिकारी हरकत में आए. फूड सप्लाई अधिकारी नरेश कुमार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि "थानेसर अनाज मंडी से अब तक कुल आवक का 46% उठान किया जा चुका है. वहीं, राइस मिलरों द्वारा कोटा बढ़ाए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए इस मांग को उच्चाधिकारियों और सरकार के समक्ष रखकर उचित समाधान निकाला जाएगा.
स्थायी समाधान निकालने का भरोसाः मार्केट कमेटी थानेसर के प्रधान सुरेश सैनी ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि "बेमौसम बरसात से पूरे राज्य में फसल को आंशिक नुकसान पहुंचा है. मंडी प्रशासन की प्राथमिकता है कि भीगे हुए अनाज को तुरंत सुखाने के प्रयास किए जाएं ताकि आढ़तियों और मिलरों के नुकसान को कम किया जा सके. उठान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंडी का दूसरा गेट भी खोल दिया गया है, और उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल लिया जाएगा."
संकट के बादल और आगे की राह: फिलहाल प्रशासन और राइस मिलरों के बीच बातचीत का दौर जारी है. एक तरफ जहां अधिकारी व्यवस्था को पटरी पर लाने और लिफ्टिंग में तेजी लाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिलरों के सामने खड़े आर्थिक संकट ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं. यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में यह विवाद और अधिक गहरा सकता है.