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थानेसर अनाज मंडी में धीमी लिफ्टिंग और बेमौसम बरसात से हाहाकार, राइस मिलरों ने खोला मोर्चा, लाखों के नुकसान की आशंका

थानेसर अनाज मंडी में धीमी लिफ्टिंग ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: इन दिनों धान खरीद का सीजन अपने पीक पर है और हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की बंपर आवक देखने को मिल रही है. हालांकि, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सुस्ती और बेमौसम बरसात ने किसानों, आढ़तियों और राइस मिलरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. थानेसर अनाज मंडी में धीमी उठान प्रक्रिया और कल हुई अचानक बारिश के चलते खुले में रखा तथा बोरियों में भरा धान पूरी तरह भीग गया है, जिससे राइस मिलरों को भारी-भरकम आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है. इसी के विरोध में राइस मिलरों ने एकजुट होकर थानेसर मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया.

कागजी आंकड़े बनाम धरातल की हकीकतः ​धरने की अगुवाई कर रहे जिला राइस मिल प्रधान ज्वाल सिंह ने प्रशासन और विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा उठान (लिफ्टिंग) की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चलाई जा रही है. अगर समय रहते धान का उठाव कर लिया जाता, तो बारिश के पानी से इतना बड़ा नुकसान नहीं होता. ​ज्वाल सिंह ने कहा कि "सरकारी नियमों के मुताबिक राइस मिलों को एक क्विंटल धान के बदले 67 किलो चावल सरकार को देना होता है. ऐसे में, जब धान पूरी तरह भीग चुका है, तो उससे तय मात्रा में मानक गुणवत्ता का चावल निकालना असंभव सा हो जाएगा. इसके चलते प्रत्येक राइस मिलर को लगभग 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है. मिलरों का यह भी गंभीर आरोप है कि कागजी दस्तावेजों में लिफ्टिंग के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है.