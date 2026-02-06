ETV Bharat / state

सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में अव्यवस्था, कौशल के नाम पर खानापूर्ति का आरोप, जमीन पर बैठती हैं छात्राएं

जनकपुर आईटीआई में कौशल विकास योजना दम तोड़ती दिख रही है.यहां सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर खानापूर्ति के आरोप लगे हैं.

no seating space in sewing training center
सिलाई प्रशिक्षण केंद्र बना मजाक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 1:16 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना जनकपुर स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) में दम तोड़ता दिख रहा है. योजना के अंतर्गत 30 विद्यार्थियों को सिलाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है.

5 सिलाई मशीनों से 30 को ट्रेनिंग

संस्था में 30 प्रशिक्षणार्थियों के लिए मात्र 09 सिलाई मशीनें उपलब्ध हैं, जिनमें से भी केवल 3 से 5 मशीनें ही चालू हालत में बताई जा रही हैं. ऐसे में प्रैक्टिकल आधारित प्रशिक्षण की बात करना केवल औपचारिकता साबित हो रहा है. बिना पर्याप्त संसाधनों के चल रहा प्रशिक्षण शासन की मंशा पर सवाल खड़े करता है.

many sewing machines idle
कई सिलाई मशीन है खराब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं कन्नौज से आती हूं. यहां कुल 9 मशीनें हैं, जिनमें कुछ ही चलती हैं. मशीनें ही नहीं हैं तो हम सीखेंगे कैसे? जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहीं-सरस्वती,प्रशिक्षणार्थी

Skill upgradation help of five machines
पांच मशीनों के सहारे हो रहा कौशल उन्नयन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में अव्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिलाई के लिए कपड़ा भी नहीं दे पा रहा केंद्र

आपको बता दें कि सिलाई प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कपड़ा भी संस्था उपलब्ध नहीं करा पाती. जो भी लोग यहां ट्रेनिंग के लिए आते हैं उन्हें अपने घर से कपड़ा लाना पड़ता है. जो न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं पर अतिरिक्त बोझ भी डाल रहा है. प्रशिक्षण केंद्र में बैठने की समुचित व्यवस्था तक नहीं है. प्रशिक्षणार्थियों को जमीन पर बैठकर प्रशिक्षण लेना पड़ रहा है, जो अमानवीय होने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और सम्मान के साथ भी खिलवाड़ है.

no seating space in sewing training center
सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में बैठने की नहीं है जगह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं रोज करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर प्रशिक्षण लेने आती हूं.यहां बैठने की सुविधा नहीं है, जमीन पर बैठना पड़ता है. 9 मशीनें हैं, लेकिन 3-4 ही चलती हैं, कटिंग के लिए कपड़ा भी घर से लाना पड़ता है-कामिनी, प्रशिक्षणार्थी

दो घंटे थ्योरी और एक घंटे प्रैक्टिकल कराया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में मशीनों की कमी सबसे बड़ी बाधा है. कुछ मशीनें ही चलती हैं, ऐसे में सभी को प्रैक्टिस नहीं मिल पाता - पुष्पा यादव,प्रशिक्षणार्थी


जब इस संबंध में संस्था के प्राचार्य रविंद्र पैकरा से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया.

संस्था में 13 मशीनें हैं और खराब मशीनों की मरम्मत करवाई गई है. प्रशिक्षणार्थियों को 4 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आगे प्लेसमेंट भी कराया जाएगा-रविंद्र पैकरा,प्राचार्य



सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी कम मशीनों, बिना सामग्री और अव्यवस्था के बीच प्रशिक्षणार्थियों को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है. या फिर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना भी जनकपुर में सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई है.अब इस केंद्र से किस तरह का कौशल निकलेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा.


ALLEGATION OF MISMANAGEMENT
MISMANAGEMENT IN NAME OF SKILL
सिलाई प्रशिक्षण केंद्र
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना
CHAOS IN SEWING TRAINING CENTER

