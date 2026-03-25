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फरसगांव सहकारी बैंक में अव्यवस्था, खुद के पैसों के लिए भटक रहे किसान

कोंडागांव: फरसगांव स्थित जिला सहकारी बैंक में इन दिनों अव्यवस्था इस कदर बढ़ गई है कि किसानों को अपनी ही जमा राशि निकालने के लिए कई दिनों तक भटकना पड़ रहा है. बैंक की खराब व्यवस्था के कारण किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

खुद के पैसों के लिए भटक रहे किसान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बैंक अधिकारियों पर जवाब नहीं देने के आरोप

किसानों का कहना है कि वे सुबह से बैंक के बाहर धूप में बैठकर इंतजार करते हैं, लेकिन बैंक अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं. कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद भी पूरी राशि नहीं मिलने से उन्हें बार-बार बैंक आना पड़ रहा है. किसानों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि विड्रॉल फार्म भरने के दिन ही पूरी राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि खेती का काम समय पर हो सके.वहीं बैंक प्रबंधन अपनी मजबूरी बता रहा है.