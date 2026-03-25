फरसगांव सहकारी बैंक में अव्यवस्था, खुद के पैसों के लिए भटक रहे किसान
फरसगांव सहकारी बैंक में किसान परेशान हो रहे हैं.किसानों का आरोप है कि बैंक से उन्हें उतनी राशि नहीं मिल रही जितनी जरुरत है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 12:28 PM IST
कोंडागांव: फरसगांव स्थित जिला सहकारी बैंक में इन दिनों अव्यवस्था इस कदर बढ़ गई है कि किसानों को अपनी ही जमा राशि निकालने के लिए कई दिनों तक भटकना पड़ रहा है. बैंक की खराब व्यवस्था के कारण किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.
बैंक अधिकारियों पर जवाब नहीं देने के आरोप
किसानों का कहना है कि वे सुबह से बैंक के बाहर धूप में बैठकर इंतजार करते हैं, लेकिन बैंक अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं. कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद भी पूरी राशि नहीं मिलने से उन्हें बार-बार बैंक आना पड़ रहा है. किसानों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि विड्रॉल फार्म भरने के दिन ही पूरी राशि उपलब्ध कराई जाए, ताकि खेती का काम समय पर हो सके.वहीं बैंक प्रबंधन अपनी मजबूरी बता रहा है.
शाखा को प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है, लेकिन फिलहाल केवल 50 लाख रुपये ही उपलब्ध हो पा रहे हैं.कैश लिमिट बढ़ाने के लिए उच्च कार्यालय को कई बार पत्र लिखा जा चुका है.जैसे ही कैश लिमिट बढ़ेगी, स्थिति सामान्य हो जाएगी और किसानों को राहत मिल सकेगी- एम.आर. सेठिया,बैंक मैनेजर
बैंक के बाहर लगी लंबी कतारें
बैंक के बाहर किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं. कोई तीन दिन से तो कोई चार दिन से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब नंबर आता है तो उन्हें केवल 10 से 20 हजार रुपये देकर वापस भेज दिया जाता है. इससे किसानों के सामने खेती-किसानी के काम प्रभावित होने का संकट गहरा गया है.खाद, बीज और मजदूरी के लिए समय पर पैसे नहीं मिलने से किसान परेशान हैं.
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