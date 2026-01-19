ETV Bharat / state

फरीदाबाद नगर निगम की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, इन मुद्दों पर मचा बवाल

बैठक का उद्देश्य: नगर निगम की बैठक का उद्देश्य शहर में विकास कार्यों को गति देना था. इसमें शहर की सफाई, आवारा पशुओं पर नियंत्रण, श्मशान घाट का निर्माण, सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण जैसे मुद्दे शामिल थे. इसके लिए पार्षदों के साथ अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया ताकि विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं पर चर्चा हो सके.

मीडिया को सदन से किया गया बाहर: हंगामा बढ़ते देख मीडिया कर्मियों ने इसे कैमरे में कैद करना शुरू किया. हालांकि, इस पर सदन ने मीडिया को बैठक से बाहर जाने का आदेश दे दिया.बैठक के दौरान पार्षदों के बीच आपसी तकरार जारी रही और माहौल तनावपूर्ण बन गया.

फरीदाबाद: जिले की नगर निगम की बैठक के दौरान हंगामा देखने को मिला. बैठक की अध्यक्षता मेयर प्रवीण जोशी बत्रा कर रहे थे, जिसमें 46 वार्डों के सभी पार्षद और FMDA के अधिकारी मौजूद थे. जैसे ही बैठक शुरू हुई, पार्षदों ने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव की मांग उठाई.इसके बाद पार्षद दो गुटों में बंट गए और हंगामा शुरू हो गया.

प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई: बैठक में निगम की ओर से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए, जिनमें 12 एकड़ भूमि पर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, पल्ला में 50 बेड का अस्पताल, गाजीपुर गांव में 5 एकड़ भूमि पर बूस्टर निर्माण और कॉलोनियों में पानी की समस्या को दूर करने के प्रस्ताव शामिल थे.लेकिन पार्षदों के आपसी विरोध और सहमति न बनने की वजह से इन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाई.

पिछली बैठकों का इतिहास: इससे पहले अगस्त 2025 में भी नगर निगम की बैठक आयोजित हुई थी, लेकिन उस समय भी हंगामे की वजह से कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई थी.आज भी हालात लगभग वैसा ही बने रहे और पार्षदों के बीच विवाद जारी रहा.

मेयर का बयान: वहीं, इस बारे में मेयर प्रवीण बत्रा ने कहा कि, "सदन की बैठक का उद्देश्य पार्षदों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर चर्चा कर समाधान निकालना है. सभी वार्डों के पार्षदों से प्रस्ताव लिए गए हैं और अधिकारियों को इसलिए बुलाया गया है ताकि जिले में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली जा सके."

डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव लंबित: नगर निगम चुनाव को 10 महीने से अधिक समय बीत चुका है. वर्तमान में बीजेपी के पार्षद सदन में बहुमत में हैं, लेकिन इसके बावजूद डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है. यही वजह है कि बैठक में पार्षदों के बीच मतभेद लगातार दिखाई दे रहे हैं.

