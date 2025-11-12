धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में बवाल, सहकारी समिति के कर्मचारियों ने धान तिहार का किया बहिष्कार
छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने धान खरीदी करने से मना कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2025 at 10:27 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने बुधवार को उप पंजीयक के दफ्तर के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया. सहकारी समिति के कर्मचारी अपने खिलाफ एफआईआर के आदेश से भड़के हुए थे. उन्होंने उप पंजीयक को बर्खास्त करने की मांग की.
धान खरीदी का विरोध: धमतरी में छत्तीसगढ़ के सहकारी समिति कर्मचारियों ने धान खरीदी का बहिष्कार करने के नारे लगाए. उप पंजीयक द्वारा छाती के प्रबंधक और छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के खिलाफ में सहकारी समिति लामबंद हुए और विरोध प्रदर्शन किया.
15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी: 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है. धान खरीदी से पहले प्रदेश में सहकारी समिति प्रबंधकों का आंदोलन चल रहा है. इस बीच जिला प्रशासन की तरफ से छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी समिति के अध्यक्ष एवं छाती सोसायटी प्रबंधक नरेन्द्र साहू के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया गया. जिससे सभी सहकारी समिति प्रबंधक नाराज हो गए.
जानिए क्यों हुआ विरोध प्रदर्शन?: इस आदेश के विरोध में धमतरी जिले के अलावा गुरूर, बालोद, दुर्ग जिले के प्रबंधकों, कर्मचारियों ने धमतरी पहुंचकर प्रदर्शन किया. सभी कर्मचारियों ने बुधवार को कर्मा चौक से रैली निकाली. यह रैली सहकारिता विभाग को घेरने के लिए निकली थी मगर पुलिस ने कलेक्ट्रोरेट के सामने बैरीकेट्स लगाकर रोक दिया. सहकारिता विभाग के उपपंजीयक प्रदीप ठाकुर ने नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को एफआईआर दर्ज कराने निर्देश दिये थे. इसी का सहकारी समिति कर्मचारी संघ विरोध कर रहा है.
मेरे खिलाफ एफआईआर का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी गुस्सा है. एफआईआर या गिरफ्तारी होने पर भी हम अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे. हड़ताल के कारण धान खरीदी नहीं होगी और कर्मचारी धान खरीदी का सीधे-सीधे बहिष्कार करेंगे- नरेंद्र साहू, प्रदेश अध्यक्ष, सहकारी समिति कर्मचारी संघ
विरोध प्रदर्शन पर जिला प्रशासन ने क्या कहा ?: सहकारी समिति के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर जिला प्रशासन की तरफ से भी बयान आया है. इस संबंध में तहसीलदार सूरज बंछोर ने कहा कि सहकारी समिति कर्मचारियों द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है. इस आवेदन में उनके पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है. उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.