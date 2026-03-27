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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गेहूं भरे ट्रेलर में आग, ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान

बूंदी: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह चार बजे अफरा-तफरी मच गई, जब लबान इंटरचेंज के पास गेहूं से भरे ट्रेलर में अचानक भीषण आग लग गई. ट्रेलर दिल्ली की ओर जा रहा था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, जिसने कुछ पल में विकराल रूप ले लिया. ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई. सूचना मिलते ही लाखेरी नगर पालिका के दमकल मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया. दमकल को आग पर काबू पाने के लिए करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. इस दौरान एक्सप्रेसवे के कार्मिकों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया. कुछ देर एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया.

फायरमैन बिनू बसवाल ने बताया कि आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे. ट्रेलर से अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें पूरे केबिन तक फैल गईं. चालक और परिचालक ने सूझ बूझ दिखाते हुए तुरंत ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई. उनकी तत्परता के चलते बड़ा हादसा टल गया. आग से ट्रेलर का केबिन पूरी तरह जल गया. उसमें लदी गेहूं की कई बोरियां भी जल गईं. इससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. एक्सप्रेसवे पर कुछ समय अफरा तफरी रही.