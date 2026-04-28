पारा चढ़ते ही लखनऊ में हाहाकार, प्रीपेड मीटर उखाड़ कर प्रदर्शन
पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरे बिजली कटौती को लेकर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 1:06 PM IST
लखनऊ: राजधानी सहित उत्तर प्रदेश में गर्मी का पारा चढ़ता ही जा रहा है. इससे बिजली की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हो रहा है. इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त होने लगी है.
बढ़ती गर्मी से लोग बिलबिला रहे हैं और ऐसे में बिजली कटौती से लोगों का भी पारा गर्म हो रहा है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही बिजली संकट से हाहाकार मचने लगा है. तमाम इलाके बिजली कटौती से त्रस्त हो रहे हैं. अब दो तरह के विरोध प्रदर्शन इन दिनों हो रहे हैं.
पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरे बिजली कटौती को लेकर. हालांकि अब भी ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर है.
बिजली संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजाजीपुरम में आक्रोशित भीड़ में बिजली संकट से परेशान होकर उपकेंद्र के अंदर घुसकर हंगामा खड़ा कर दिया. उग्र भीड़ कंट्रोल रूम में घुस गई और लॉग शीट तक फाड़ दी.
पुलिस को इसकी सूचना दी गई. इसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची, तो किसी तरह भीड़ को शांत कराया जा सका.
याहियागंज, रहीमाबाद, मलिहाबाद और राधा ग्राम सहित कई इलाकों में बिजली कटौती के साथ ही लो वोल्टेज के कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा.
अलीगंज के पुरनिया उपकेंद्र के पास बिजली लाइन पर पेड़ गिर गया, जिसके चलते कई घंटे पिछले आपूर्ति बाधित रही. लोग गर्मी में पसीना बहाने को मजबूर हुए. राजाजीपुरम के पाल तिराहा उपकेंद्र में देर रात बिजली गुल हो गई.
इसके चलते आसपास के पूरे इलाके में अंधेरा छा गया. परेशान लोगों ने उपकेंद्र से लेकर टोल फ्री 1912 नंबर पर शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई.
लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वे सीधे उपकेंद्र पर आ धमके. जमकर हंगामा किया.
यहियागंज में तार जलने से रात में बिजली गुल हो गई, जो कई घंटे बाद बहाल की जा सकी.
शारदा नगर विस्तार उपकेंद्र के अंतर्गत चंद्रावल फीडर अघोषित बिजली कटौती से लोगों को भीषण गर्मी में पसीना बहाने को मजबूर होना पड़ा.
राधा ग्राम उपकेंद्र में रात 12 से 2:30 बजे तक बत्ती गुल रही. अलीगंज के केंद्रीय विद्यालय के पास 8:30 बजे रात से बिजली लाइन पर पेड़ गिरने के चलते आपूर्ति बाधित हो गई.
इसके चलते वादरखेड़ा, सूरजकुंड खेड़ा सहित आन इलाकों में बिजली गायब रही. शकुंतला मिश्रा उपकेंद्र के कुंदन बिहार में तीन घंटे तक बिजली ठप रही.
हुसैनगंज मॉडल हाउस नया गांव में 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब होने से कई घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रही.
आंबेडकर उपकेंद्र के कल्ली पश्चिम, एकता नगर इलाके में घंटे बिजली आपूर्ति से लोग परेशान रहे.
निगोहा के कुर्मीखेड़ा गांव के पास पिछले पांच दिनों से टूटा खंभा अब तक सही नहीं किया जा सका है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी में बिजली नहीं मिल रही है. एक ही दिन में बिजली कटौती से एक से डेढ़ लाख की आबादी को बिजली समस्या का सामना करना पड़ा.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन
बिजली कटौती के अलावा स्मार्ट मीटर के तेजी से चलने के कारण बिल बढ़ रहा है. बढ़े बिल की शिकायत को लेकर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. अब प्रदर्शन में सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में जबरदस्त विरोध किया जा रहा है. लोग अपने घरों के मीटर उखाड़ कर प्रदर्शन कर रहे हैं.
लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 25 से लेकर बर्लिंगटन चौराहा स्थित ओल्ड 1912 कार्यालय तक महिलाओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जोरदार हंगामा किया. बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की.
जेई और एसडीओ के कार्यालय में जबरन धरना दिया. जब ज्यादा बवाल बढ़ा, तो पुलिस को सूचना दी गई. किसी तरह पुलिस ने उग्र महिलाओं को शांत कराया.
प्रदर्शनकारियों में सुशीला, मीरा और वंदना राय का कहना है कि घरों में जितने उपकरण पहले थे उतने ही उपकरण आज भी लगे हैं, लेकिन बैलेंस कटने की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई है.
एक महीने में ही तीन से चार बार रिचार्ज करना पड़ रहा है. जैसे रिचार्ज खत्म होता है बिना किसी सूचना के बिजली कट जाती है. बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. डेली रुटीन पर बहुत असर पड़ रहा है. हमें किसी कीमत पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए.
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं. लखनऊ, बांदा, मेरठ,हापुड़, आगरा, प्रतापगढ़ में प्रदर्शन हुए हैं. कानपुर, हमीरपुर और कई जिलों में प्रदर्शन हो चुके हैं. हर जगह लोग मीटर उखाड़ कर विरोध जता रहे हैं.