कुशीनगर में डांस के दौरान मंच पर हर्ष फायरिंग से मची अफरा-तफरी
गोली चलाने वाला, कार्यक्रम आयोजकों का करीबी बताया जा रहा है. ये भी बताया गया कि युवक नशे में था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 8:15 PM IST
कुशीनगर: कुशीनगर जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के गैनही जंगल गांव में शनिवार देर रात रामलीला कार्यक्रम के दौरान हो रहे डांस कार्यक्रम के बीच हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है. जिसका वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक बिहार प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र से सटे कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के गैनही जंगल में यज्ञ और रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया. देर रात मंच पर आर्केस्ट्रा डांसर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थीं, उसी दौरान एक युवक ने असलहे से कई राउंड फायरिंग कर दिया.
डांस देखने के लिए आसपास जुटी भारी भीड़ के बीच से ही एक व्यक्ति के मोबाइल में घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड हो गया. बताया जाता है कि गोली चलने की आवाज से मौके पर कुछ देर के लिए स्थिति असहज भी हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली चलाने वाला, कार्यक्रम आयोजकों का करीबी बताया जा रहा है. ये भी बताया गया कि उक्त युवक नशे की हालत में भी था.
घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल मची गई. भीड़ के बीच खुलेआम फायरिंग करते हुए वीडियो में दिख रहे युवक के मामले में स्थानीय पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.
मामले में उठे सवाल पर खड्डा थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने कहा कि घटना संज्ञान में आया है. जांच की जा रही है और नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें: अमरोहा में शादी में लेग पीस ना मिलने पर अज़ब-गज़ब हंगामा, वीडियो वायरल