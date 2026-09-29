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चरखी दादरी में कपास व बाजरे की अवैध खरीद पर बवाल, आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय घेरा

चरखी दादरी/नूंह: नई अनाज मंडी चरखी दादरी में कपास व बाजरे की कथित अवैध खरीद और मंडी से बाहर सीधे मिलों में हो रहे व्यापार का जोरदार विरोध हो रहा है. नाराज आढ़तियों ने अपनी दुकानें बंद कर दीं और मार्केट कमेटी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया. आढ़ती एसोसिएशन प्रधान मोहन मकड़ानिया की अगुवाई में व्यापारियों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों व कर्मचारियों पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए.

मार्केट कमेटी स्टाफ की संलिप्तता का आरोपः प्रधान मोहन मकड़ानिया ने बताया कि "मंडी से बाहर चल रहे अवैध कारोबार को रोकने के लिए सेक्रेटरी से मांग की गई थी, जिस पर उन्होंने 24 घंटे का समय दिया था. लेकिन जब अराइवल रिकॉर्ड की जांच की गई, तो सामने आया कि 84 गेट पास में से लगभग 50 ऐसे गेट पास जारी किए गए, जिनका माल कभी मंडी पहुंचा ही नहीं. बाहर ही बाहर माल बिक गया और फर्जी गेट पास कटवा लिए गए." उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे खेल में मार्केट कमेटी स्टाफ की भारी संलिप्तता है. चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे.

मौके पर पहुंची डीएमईओ ने व्यापारियों से की बातः मामले की सूचना मिलते ही जिला विपणन एवं प्रवर्तन अधिकारी (डीएमईओ) ज्योति धनखड़ मौके पर पहुंचीं और प्रदर्शन कर रहे आढ़तियों की समस्याएं सुनीं. ज्योति धनखड़ ने बताया कि आढ़तियों ने कपास की सीधी मिलों में खरीद और गेट पास से जुड़ी अनियमतताओं के आरोप लगाए हैं. पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के अनुसार नियमानुसार सख्त विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

मंडियों में खरीद की तैयारियां पूरी, एक अक्टूबर से खरीद शुरू होने की उम्मीद: नूंह जिला की मंडियों में बाजरा की आवक शुरू होने के बावजूद सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान अपनी फसल रोककर रखने को मजबूर हैं. किसान अब्दुल रहीम का कहना है कि "निजी आढ़तियों द्वारा बाजरा करीब 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा जा रहा है, जबकि सरकारी भाव करीब 2900 रुपये प्रति क्विंटल होने की जानकारी है. ऐसे में किसान कम दाम पर फसल बेचने के बजाय सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. सीजन की शुरुआत में हुई बारिश से बाजरे की फसल को नुकसान की आशंका थी, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में फसल अच्छी हुई है."

नूंह में बाजरे की खरीद की खरीद का इंतजार में किसान (ETV Bharat)

'बारिश के कारण अभी बाजरे की आवक कम': मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन उमेश कुमार आर्य ने बताया कि "एक अक्टूबर से बाजरा और धान की सरकारी खरीद शुरू होने की उम्मीद है. भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे पर 600 रुपये प्रति क्विंटल लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है." आढ़ती मंगतराम कंसल ने बताया कि "बारिश के कारण अभी बाजरे की आवक कम है. सरकारी खरीद शुरू होते ही आवक बढ़ने की उम्मीद है. मंडी में सफाई, पानी और गेट सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं."