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चंडीगढ़ नगर निगम की सदन बैठक में फिर बवाल, डड्डूमाजरा डंपिग ग्राउंड और SSK पर जोरदार हंगामा

चंडीगढ़ नगर निगम की सदन बैठक में फिर हंगामा हुआ है. इस दौरान 46 प्रस्तावों में से 41 प्रस्ताव भी पारित किए गए.

Chaos erupts in Chandigarh Municipal Corporation meeting 41 out of 46 proposals passed
चंडीगढ़ नगर निगम की सदन बैठक में फिर बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 30, 2026 at 10:28 PM IST

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Updated : April 30, 2026 at 10:50 PM IST

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चंडीगढ़ : नगर निगम की गुरुवार को हुई सदन बैठक काफी हंगामेदार रही. इस बैठक में चर्चा और मंजूरी के लिए मुख्य, सप्लीमेंट्री और टेबल मिलाकर कुल 46 प्रस्ताव लाए गए. इनमें से महज चंद मिनटों में ही करोड़ों के 41 प्रस्ताव समय के अभाव के चलते अचानक पारित कर दिए गए. लेकिन सुबह 11 बजे शुरू हुई ये बैठक कई बार दिशाहीन होती दिखी, जबकि पिछली बैठक के मिनिट्स की पुष्टि को पूरा होते 3.40 बजे तक का समय लग गया. इसके बाद मुख्य प्रस्तावों की चर्चा का समय आ सका.

हंगामा बढ़ने पर पार्षदों से मेयर कार्यालय में चर्चा: शहर के दक्षिणी सेक्टरों की सफाई देख रही लायंस सर्विस के एक्सटेंशन से जुड़े पिछली सदन बैठक में पारित हुए मामले पर भी सदन में हंगामा हुआ. हंगामा बढ़ता देख 1.25 बजे मेयर सौरभ जोशी ने भोजन काल के लिए बैठक स्थगित कर दी. उन्होंने सभी पार्षदों को अलग से चर्चा के लिए अपने कार्यायल बुलाया. लंच ब्रेक के बाद 2.40 बजे सदन की आगे की कार्यवाही शुरू हो सकी. लेकिन पूरा दिन बहस और हंगामे में चला गया. वहीं, मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई तो 2 और 3 नंबर के प्रस्ताव में लंबा समय बर्बाद हो गया. सदन में कभी नोक-झोंक, कभी बहस तो कभी डेफर और कभी कैंसिल होने के चलते प्रस्तावों को लेकर सहमति बनती-बिगड़ी रही. रायपुर कलां में नया इलेक्ट्रिक सेनेटरी वेस्ट इंसिनरेटर लगाने का प्रस्ताव भाी डेफर करना पड़ा. जबकि 60 टीपीडी क्षमता वाला नया बागवानी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव में हंगामा बढ़ा. मेयर ने इस पर फैसला वोटिंग के सहारे छोड़ दिया. वोटिंग प्रक्रिया में सात पार्षदों ने हाथ उठाकर सहमति दी तो पांच पार्षदों ने इसके विरोध में हाथ उठाए.

चंडीगढ़ नगर निगम की सदन बैठक में फिर बवाल (ETV Bharat)

आप सदन में अलग पड़ी: आम आदमी पार्टी (आप) सदन में अकेली पड़ती दिखाई दी. सदन के अंतिम दौर में आप के पार्षदों ने बिना चर्चा के प्रस्ताव पारित किए जाने पर आपत्ति जताई. इस पर कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने आप के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. दोनों दलों के पार्षदों ने आप के पार्षदों पर विकास एजेंडा के विरोधी होने के आरोप लगाए. इससे सदन में अचानक हंगामे का माहौल बन गया, नतीजतन दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चला. इस दौरान मेयर सौरभ जोशी ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि सभी एजेंडा इन एंटीसिपेशन के तहत पारित किए गए हैं.

महिला आरक्षण बिल पर गरमाई सियासत: बैठक में महिला आरक्षण बिल पर भी सियासत गरमाई. भाजपा की महिला पार्षदों ने संसद में बिल पास नहीं होने का जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया. लेकिन इसके जवाब में कांग्रेसी पार्षदों ने "महिला आरक्षण पर गुमराह करना बंद करो" के बैनर दिखाकर नारेबाजी शुरू कर दी. हंगामे के बीच कांग्रेस पार्षदों ने सदन के वेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया. पार्षदों ने सदन के बीच में आकर नारेबाजी करते हुए बिल लागू करने की मांग उठाई, जिससे पूरे सदन में लगातार हंगामा होता रहा. मेयर ने इस मुद्दे पर टेबल एजेंडा लाकर चर्चा करने का भरोसा दिया, तब जाकर हंगामा शांत हो सका.

Chaos erupts in Chandigarh Municipal Corporation meeting 41 out of 46 proposals passed
डड्डूमाजरा डंपिग ग्राउंड और SSK पर जोरदार हंगामा (ETV Bharat)
स्ट्रीट लाइटिंग का मामला: कांग्रेसी पार्षद तरुणा मेहता ने कहा शहर अंधेरे में डूबा है, जबकि हर बार टेंडर की बात की जाती है. इसके बाद अन्य पार्षदों ने भी मामले को उठाना शुरू कर दिया, जिस पर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा कर काम शुरू कराने के निर्देश दिए.15 दिनों में काम नहीं तो ब्लैक लिस्ट की चेतावनी: पार्षदों के सभी सवालों के बीच मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, वे नगर निगम को हल्के में ले रही हैं. उन्होंने जॉइंट कमिश्नर से कहा कि एजेंसियों को 15 दिन के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए जाएं और ऐसा नहीं करने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए. उन्होंने कहा कि कोई नोटिस नहीं चलेगा और अगली हाउस मीटिंग में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश की जाए. मेयर ने सदन में अधिकारियों से ब्लैकलिस्ट की गई एजेंसियों की जानकारी भी मांगी.
Chaos erupts in Chandigarh Municipal Corporation meeting 41 out of 46 proposals passed
प्रदर्शन करते पार्षद (ETV Bharat)
डड्डूमाजरा डंपिग ग्राउंड साइट पर हंगामा: शहर के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए डड्डूमाजरा के डंपिग ग्राउंड साइट के मामले पर भी सदन बैठक में हंगामा मचा रहा. हाथ में बनैर लिए आप पार्षदों के तमाम सवालों के बाद कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने अधिकारियों से सवाल किए. इस पर खुद मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि यह कूड़ा नहीं, सोने का पहाड़ है. उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि बार-बार तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है. उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद इनको बाहर कूड़ा फेंकते पकड़ चुके हैं. उन्होंने कहा कि यदि ये एजेंसियां मई महीने में काम पूरा नहीं करती तो चारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए. हाउस न तो इन्हें कोई एक्सटेंशन देगा और न ही बिल पास करेगा. पूर्व मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि डंपिंग ग्राउंड पर 202 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए. लेकिन कचरा साफ नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि चार कंपनियां लगाने के बावजूद भी स्थिति में सुधार नहीं आया. उन्होंने शेड लगाने पर भी सवाल उठाए. कहा कि कचरा आज भी प्रोसेस नहीं हो रहा है. वेट वेस्ट मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इसके लिए पैसा क्यों दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जीते-जी नरक भोग रहे हैं, जो बहुत दुखद है. अधिकारी बंद कमरों में फैसले लेते हैं. इसके साथ ही 202 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब लेने की मांग भी की.विवरण मांगते हुए गलत हलफनामे देने के आरोप: नेता प्रतिपक्ष हरदीप सिंह ने कहा कि पूरे मामले का विस्तृत विवरण हाउस में लाया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत में गलत हल्फनामे दिए जाते हैं. जबकि पूर्व मेयर कुलदीप कुमार ने कहा कि जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, यदि उसने काम नहीं किया तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए. मामला गरमाने पर अधिकारियों ने सभी सवालों का अगली सदन में विस्तार से जवाब देने की बात कही. इस पर मेयर ने उनके सामने सवालों के कागज रख दिए. मेयर ने पहले वेस्ट माइनिंग का काम देख रही कंपनी के बारे में जानकारी मांगी और उसके बाद बढ़ते आक्रोश के बीच सख्त हिदायतें भी जारी की.डंपिंग ग्राउंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी: सदन बैठक के तुरंत बाद डंपिंग ग्राउंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष दयाल कृष्ण ने कहा कि डड्डूमाजरा के लोगोें को निजात दिलाने का खेल समझ नहीं आ रहा है. उनका कहना है कि जिस जगह से कचरा हटाने की डेडलाइन दी जा रही है, उसी जगह से रात दिन बिना प्रोसेस कचरे को उठाकर ट्रैकों में भरकर दूसरे स्थान पहुंचाया जा रहा है. यह कचरा उस जगह गिराया जा रहा है, जहां से पहले पांच लाख मीट्रिक टन कचरा 34 करोड़ की लागत से हटाया गया था. अब उसी जगह कचरे का ढेर लगा दिया गया है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार तो डड्‌डूमाजरा और आसपास के क्षेत्र के लोगों को दुर्गंध और बीमारियों से निजात नहीं मिल सकेगी.एसएसके पर जोरदार हंगामा:सदन में सेक्टर-45 के सहिज सफाई केंद्र पर भी हंगामा हुआ. कांग्रेस के पार्षदों ने एसएसके केंद्र को न हटाए जाने के विरोध में सदन के वेल में उतरकर मेयर और निगम कमिश्नर के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया. कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी ने नगर निगम और मेयर की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो सेक्टर-45 के सहिज सफाई केंद्र (एसएसके) को बंद नहीं करवा सके, वह डड्‌डूमाजरा के डंपिंग ग्राउंड क्या खाक साफ करवाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि डड्‌डूमाजरा में भी सफाई व्यवस्था के नाम पर केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है. जमीनी स्तर पर कोई ठोस सुधार नहीं हो रहा. कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई है और निगम केवल आश्वासन देने तक सीमित रह गया है. जबकि आमजन गंदगी और प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है.

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Last Updated : April 30, 2026 at 10:50 PM IST

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