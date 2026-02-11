चंडीगढ़ नगर निगम की पहली बैठक में हंगामा, पानी से लेकर गौशाला तक कई मुद्दों पर गरमाया माहौल
चंडीगढ़ नगर निगम की पहली बैठक में हंगामा देखने को मिला. पानी से लेकर गौशाला तक कई मुद्दों पर माहौल गरमाया रहा.
Published : February 11, 2026 at 11:04 PM IST
चंडीगढ़ : नगर निगम की नई टीम की पहली हाउस मीटिंग बुधवार को हुई, लेकिन शुरुआत से ही बैठक का माहौल काफी गरम रहा. अलग-अलग मुद्दों पर पार्षद आमने-सामने नजर आए और कई बार शोर-शराबे की स्थिति भी बनी.
पानी ना मिलने की शिकायत : सबसे पहले मौली जागरा इलाके में पानी की किल्लत का मामला उठा. भाजपा पार्षद मनोज सोनकर ने कहा कि उनके वार्ड में करीब 10 दिनों से लोगों को ठीक से पानी नहीं मिल रहा. उन्होंने कहा कि वे इस समस्या को लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन स्थायी हल अब तक नहीं निकला. उनका कहना था कि पहले भी ऐसे हालात बने थे, फिर भी विभाग ने सबक नहीं लिया.
मेयर ने दिया जवाब : इस पर मेयर सौरभ जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि पानी की दिक्कत केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है. शहर के कई हिस्सों में इस तरह की परेशानी सामने आ रही है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समस्या की पूरी रिपोर्ट तैयार कर जल्द समाधान निकाला जाए.
आप और कांग्रेस पार्षदों में तीखी बहस : बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच भी जोरदार बहस हुई. एक मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. कुछ पार्षद पोस्टर लेकर भी खड़े हो गए, जिससे सदन का माहौल और तनावपूर्ण हो गया. मेयर को बीच में हस्तक्षेप कर सभी से शांत रहने और हाउस की मर्यादा बनाए रखने की अपील करनी पड़ी.
गौशाला का मुद्दा भी उठा : गौशाला में गायों की मौत को लेकर भी सवाल उठाए गए. पार्षदों ने पूछा कि जब गायों की मौत हुई तो उनके निपटान की व्यवस्था सही तरीके से क्यों नहीं की गई. मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई. मेयर ने कहा कि इस विषय पर जांच करवाई जाएगी और जिम्मेदारी तय होगी.
ट्यूबवेल और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल : सीनियर डिप्टी मेयर ने ट्यूबवेल मोटर खराब होने और समय पर कार्रवाई न होने की शिकायत उठाई. उनका कहना था कि लोग बार-बार फोन करते हैं, लेकिन कई बार अधिकारी जवाब नहीं देते. इस पर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि जिस भी अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने संबंधित इंजीनियरिंग अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए. हालांकि मेयर ने अंत में कहा कि शहर के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : विदेशी सब्जी उगाकर हुए मालामाल, आज करोड़ों रुपए कमा रहा हरियाणा का लाल
ये भी पढ़ें : मैजिकल मशरूम से हो रही जादुई कमाई !, सड़ी-गली लकड़ी पर उगने वाले "गैनोडर्मा" से किसान की चमकी किस्मत
ये भी पढ़ें : हवा में उगते आलू, बिना मिट्टी के 10 गुना ज्यादा हो रहा प्रोडक्शन, करनाल में आई नई क्रांति