चंडीगढ़ नगर निगम की पहली बैठक में हंगामा, पानी से लेकर गौशाला तक कई मुद्दों पर गरमाया माहौल

चंडीगढ़ : नगर निगम की नई टीम की पहली हाउस मीटिंग बुधवार को हुई, लेकिन शुरुआत से ही बैठक का माहौल काफी गरम रहा. अलग-अलग मुद्दों पर पार्षद आमने-सामने नजर आए और कई बार शोर-शराबे की स्थिति भी बनी.

पानी ना मिलने की शिकायत : सबसे पहले मौली जागरा इलाके में पानी की किल्लत का मामला उठा. भाजपा पार्षद मनोज सोनकर ने कहा कि उनके वार्ड में करीब 10 दिनों से लोगों को ठीक से पानी नहीं मिल रहा. उन्होंने कहा कि वे इस समस्या को लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन स्थायी हल अब तक नहीं निकला. उनका कहना था कि पहले भी ऐसे हालात बने थे, फिर भी विभाग ने सबक नहीं लिया.

मेयर ने दिया जवाब : इस पर मेयर सौरभ जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि पानी की दिक्कत केवल एक इलाके तक सीमित नहीं है. शहर के कई हिस्सों में इस तरह की परेशानी सामने आ रही है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समस्या की पूरी रिपोर्ट तैयार कर जल्द समाधान निकाला जाए.

आप और कांग्रेस पार्षदों में तीखी बहस : बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच भी जोरदार बहस हुई. एक मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. कुछ पार्षद पोस्टर लेकर भी खड़े हो गए, जिससे सदन का माहौल और तनावपूर्ण हो गया. मेयर को बीच में हस्तक्षेप कर सभी से शांत रहने और हाउस की मर्यादा बनाए रखने की अपील करनी पड़ी.

गौशाला का मुद्दा भी उठा : गौशाला में गायों की मौत को लेकर भी सवाल उठाए गए. पार्षदों ने पूछा कि जब गायों की मौत हुई तो उनके निपटान की व्यवस्था सही तरीके से क्यों नहीं की गई. मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की गई. मेयर ने कहा कि इस विषय पर जांच करवाई जाएगी और जिम्मेदारी तय होगी.