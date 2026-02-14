DU में ‘अधिकार रैली’ के दौरान हंगामा: परिसर में जातिगत भेदभाव रोकने की मांग, AISA का प्रदर्शन और ABVP से टकराव
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि शुक्रवार दोपहर एक यूट्यूब चैनल की महिला पत्रकार पर सवाल पूछने के दौरान हमला किया गया.
Published : February 14, 2026 at 1:58 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के बाहर AISA संगठन की ओर से शुक्रवार को ‘ऑल इंडिया वंचित अधिकार दिवस’ के तहत आयोजित प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ. ‘ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी’ के आह्वान पर छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशंस लागू कर परिसर में जातिगत भेदभाव खत्म करने की मांग उठाई. कार्यक्रम के बीच ही छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले और धक्का-मुक्की के आरोप लगाए गए, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया.
प्रदर्शन में शामिल छात्रों का कहना है कि शांतिपूर्ण सभा के दौरान राइट विंग से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम में बाधा डाली. आरोप है कि इस दौरान AISA की डीयू सचिव अंजलि के साथ हाथापाई की गई. संगठन ने दावा किया कि एक यूट्यूबर द्वारा उन पर हमला किया गया. इसी दौरान AISA की एक अन्य कार्यकर्ता तन्वी के साथ भी मारपीट की गई.
एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे छात्र, थाने का घेराव: घटना के बाद AISA कार्यकर्ता शिकायत दर्ज कराने मॉरिस नगर थाने पहुंचे. आरोप है कि इसी दौरान लगभग 50 से अधिक दूसरे संगठन के कार्यकर्ता थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे और अंदर मौजूद छात्रों के खिलाफ नारे लगाए गए. छात्रों ने आरोप लगाया कि भीड़ को तितर-बितर करने में पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई.
छात्रों की मांग: AISA और अन्य छात्रों ने मांग की है कि हमलावरों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. परिसर में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए सख्त यूजीसी रेगुलेशंस लागू हों और थाने और परिसर में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
#WATCH | A woman journalist was seen being attacked during a pro-UGC protest in Delhi University yesterday.— ANI (@ANI) February 14, 2026
ABVP Delhi State Secretary Sarthak Sharma says, " i would like to make a few things clear. the left was protesting and a woman journalist, with a youtube channel, was… pic.twitter.com/BqmKo88sGz
कॉलेज परिसरों में हिंसा फैलाना वामपंथियों का पुराना इतिहास: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली प्रदेश मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय के बाहर हुई घटना को लेकर वामपंथी संगठनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी हैं. उन्होंने कहा कि शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे एक यूट्यूब चैनल की महिला पत्रकार पर सवाल पूछने के दौरान हमला किया गया, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वालों का दोहरा चरित्र दिखाता है.
उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान पत्रकार के साथ हाथापाई की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है. सार्थक शर्मा ने आरोप लगाया कि ऐसे तत्वों में कई लोग विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं हैं और परिसर में हिंसा का माहौल बनाते हैं. अभाविप ने इस मामले में दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
यह भी पढ़ें:
- दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे 'कालीन भैया', छात्रों को दिया 'ठहराव से समर्पण' तक का जीवन मंत्र
- दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल का भव्य आगाज, कुलपति ने कहा- लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब हमारे दिमाग खुले हों
- दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, नोट कर लीजिए तारीख