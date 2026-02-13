दिल्ली विश्वविद्यालय में AISA के ‘समता उत्सव’ के दौरान हंगामा, इतिहासकारों पर हमले का आरोप
दिल्ली विश्वविद्यालय में ‘समता उत्सव’ के दौरान हंगामा, इतिहासकार पर हमले का आरोप, यूजीसी इक्विटी नियमों पर AISA ने निकाली ‘अधिकार रैली’
Published : February 13, 2026 at 5:32 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों साहित्य और विचारों का माहौल है. एक ओर विश्वविद्यालय का लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, वहीं दूसरी ओर गुरुवार को छात्र संगठन आइसा ने ‘समता उत्सव’ के नाम से पीपल्स लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया. लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे ने पूरे कैंपस का माहौल गरमा दिया. आईसा ने शुक्रवार को अधिकार रैली निकाली. इस दौरान थोड़ी बहस भी हुई, मगर मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया.
एक ही कैंपस में दो आयोजन
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न वक्ताओं को आमंत्रित किया गया. इसके समानांतर आइसा ने आर्ट्स फैकल्टी में ‘समता उत्सव’ आयोजित किया. आयोजकों का कहना है कि ‘समता उत्सव’ का उद्देश्य समाज और विश्वविद्यालय में समानता, जाति और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा करना था. कार्यक्रम का पहला सत्र “कास्ट इन सोसाइटी एंड यूनिवर्सिटी” विषय पर केंद्रित था.
इतिहासकार मौजूद, फिर शुरू हुआ हंगामा
आइसा संगठन की छात्रा सावी में बताया कि ‘समता उत्सव’ कार्यक्रम में इतिहासकार सहित कई प्रोफेसर शामिल हुए. आयोजकों का आरोप है कि जैसे ही चर्चा शुरू हुई, एबीवीपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि इतिहासकार प्रोफेसर एस. इरफान हबीब मंच से बोल रहे थे तभी उनके ऊपर पानी और कूड़ादान फेंका गया और कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की गई. इससे कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि, इस मामले में एबीवीपी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने आईसा द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है.
दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि परिषद छात्रों के बीच सकारात्मक विमर्श को बढ़ावा देता रहा है, जबकि वामपंथी संगठन परिसर में भ्रामक तथ्य फैलाते हैं. उन्होंने कहा कि डूसू की ओर से 9-11 फरवरी को आयोजित कला महोत्सव “मदारी” की सफलता से विचलित होकर यह आरोप लगाए गए हैं. सार्थक शर्मा ने कहा कि प्रोफेसर एस. इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों के विचारों को छात्र नकार रहे हैं, इसलिए अभाविप के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है.
आयोजकों का आरोप आवाज दबाने की कोशिश
आइसा से जुड़ी छात्रा अंजलि का कहना है कि सामाजिक न्याय और यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस जैसे मुद्दों पर चर्चा कुछ संगठनों को असहज करती है. उनका आरोप है कि ‘समता उत्सव’ को जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि समानता और भेदभाव के मुद्दों पर खुलकर बातचीत न हो सके. छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय सभी विचारों के लिए खुला मंच होना चाहिए और किसी भी कार्यक्रम को हिंसा या हंगामे के जरिए रोका जाना गलत है.
‘अधिकार रैली’ का ऐलान
घटना के विरोध में आइसा और अन्य वामपंथी संगठनों ने आर्ट्स फैकल्टी के बाहर ‘अधिकार रैली’ निकाली. रैली में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस को लागू करने और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाई गई है. छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में समानता, भेदभाव रहित माहौल और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
शिक्षकों का ने कहा
रामलाल आनंद कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के शिक्षक डॉ. ताहिर यासीन ने कहा कि इक्विटी की अवधारणा भारतीय सामाजिक संदर्भ में बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों में सिर्फ प्रवेश देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों के पूरे शैक्षणिक सफर के दौरान भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है. उन्होंने हालिया भर्ती प्रक्रियाओं में ‘नॉट फाउंड सूटेबल’ के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई और कहा कि प्रतिनिधित्व और नीति-निर्माण में विविधता जरूरी है. उन्होंने कहा कि ऐसे बिल से परिसर में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है.
ये भी पढ़ें-दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल का भव्य आगाज, कुलपति ने कहा- लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब हमारे दिमाग खुले हों