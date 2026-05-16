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संभल में डीजे पर डांस को लेकर बारात में बवाल, जमकर मारपीट

बारात में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट और हंगामे में बदल गया.

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संभल में डीजे पर डांस को लेकर जमकर मारपीट. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 3:25 PM IST

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संभल: संभल के बहजोई क्षेत्र में बीते दिनों गुन्नौर के शाहपुर गांव से आई एक बारात में डीजे पर डांस को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट और हंगामे में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे, कुर्सियां चलीं और वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई.

जानकारी के अनुसार, घटना आगरा-मुरादाबाद नेशनल हाईवे स्थित एक निजी रिसॉर्ट की है, जहां गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव शाहपुर से बहजोई देहात में एक ग्रामीण की बेटी की बारात आई थी.

डीजे पर डांस को लेकर बारात में बवाल. (ETV Bharat)

बारात चढ़ने के दौरान डीजे बजाने और डांस को लेकर बारातियों और घरातियों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई. बताया जा रहा है कि करीब 40 मिनट तक मौके पर अफरा-तफरी और हंगामा चलता रहा.

बताया गया कि गुन्नौर तहसील में तैनात लेखपाल आकाश कुमार भी बारात में शामिल होने पहुंचे थे. आरोप है कि विवाद के दौरान कुछ लोगों ने उनकी कार पर हमला कर दिया, जिससे उनकी कार के शीशे टूट गए.

साथ ही गले में पहनी दो तोले से अधिक सोने की चेन तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है. लेखपाल ने बहजोई कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.

उनका कहना है कि मारपीट में उनके हाथ और पैर में चोटें आई हैं. पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया है.

वहीं दुल्हन पक्ष का आरोप है कि दूल्हा पक्ष के कुछ लोग शराब के नशे में महिलाओं के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ कर रहे थे.

विरोध करने पर उन्होंने मेहमानों के साथ मारपीट शुरू कर दी और कुर्सियां फेंकीं, जिससे कई लोग घायल हो गए.

सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया.

घटना के बाद बहजोई कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिशें चलती रहीं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी. हालांकि शादी की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा-दुल्हन अपने घर रवाना हो गए.

गुन्नौर थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया डीजे पर डांस को लेकर बाराती और घराती पक्ष के बीच विवाद हुआ था. मामले में लड़की पक्ष के पिता समेत तीन लोगों को नामजद करते हुए तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

राजेंद्र सिंह ने बताया कि उनके यहां भतीजी की बारात आई थी. शादी समारोह में गुन्नौर के पास शाहपुर से बारात आई थी. खाना-पीना होने के बाद बाराती गांव में घूम चुके थे और सभी कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुके थे.

इसी दौरान कुछ लोग डीजे पर डांस करने लगे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे, उन्हें रोका गया और समझाया भी गया, लेकिन वे नहीं माने.

इसके बाद धर्मशाला में तोड़फोड़ की गई और कुर्सियों से मारपीट की गई. घटना के बाद हमने पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी, जिस पर दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

थाने से कांस्टेबल भी आए थे. बाद में 112 नंबर पुलिस भी पहुंची और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया. इसके बाद जयमाला की रस्म संपन्न कराई गई.

राजेंद्र सिंह का आरोप है कि बाद में दूसरे पक्ष ने उन पर झूठा लूट का मुकदमा दर्ज करा दिया. उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगाया गया कि हमने उनकी सोने की चेन लूट ली.

उनका कहना है कि आकाश लेखपाल को बचाने के लिए हम पर फर्जी मुकदमा लिखवाया गया. उस समय समझौते की बात कहकर मामला शांत करा दिया गया था और हमने भी मेहमान होने के कारण आगे कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में तहरीर देकर हमारे खिलाफ झूठा लूट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया.

उन्होंने बताया कि दूल्हे पक्ष के काफी लोग मौजूद थे और लेखपाल के दोस्त भी वहां थे. उन्हीं लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भड़काया. लड़की पक्ष से किसी प्रकार की कहासुनी नहीं हुई थी.

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