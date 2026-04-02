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मुजफ्फरपुर में खेसारी लाल यादव के शो में बवाल, बैरिकेडिंग टूटी.. लाठीचार्ज

मुजफ्फरपुरमें खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई. पुलिस को लाठीचार्ज कर स्थिति नियंत्रित करनी पड़ी. भगदड़ में कई लोग घायल हुए.

KHESARI LAL YADAV SHOW
खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 10:18 AM IST

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Updated : April 2, 2026 at 10:25 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री राम सूरत राय द्वारा आयोजित पशु मेले में बुधवार शाम भारी अफरा-तफरी मच गई. भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. घटना औराई क्षेत्र के गरहा थाना इलाके की है, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे थे.

बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज: जानकारी के अनुसार, मेले में खेसारी लाल यादव के आने की खबर फैलते ही हजारों की संख्या में लोग स्टेज की ओर दौड़ पड़े. भीड़ को संभालने में आयोजकों और सुरक्षा बलों की असफलता के चलते हालात बिगड़ गए. मौके पर तैनात पुलिस बल को स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि "लाठीचार्ज के दौरान कई लोग गिर पड़े और घायल भी हुए." हालांकि गंभीर चोट या जानमाल की हानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

खेसारी लाल यादव के शो में बवाल (ETV Bharat)

"भगदड़ के दौरान कई लोग गिर पड़े. हालांकि, किसी के गंभीर रूप से घायल होने या जानहानि की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है."-प्रत्यक्षदर्शी

खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम प्रभावित: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम से पहले हुई इस भगदड़ ने पूरे आयोजन को प्रभावित कर दिया. कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही भीड़ के अनियंत्रित होने के कारण स्टेज क्षेत्र को खाली कराना पड़ा. कई दर्शक इस घटना से डरकर मेले से लौट गए, जबकि कुछ लोग वहां मौजूद रहें. वहीं खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है.

आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: यह पहली बार नहीं है जब राम सूरत राय के आयोजित पशु मेले में अव्यवस्था देखी गई है. इससे पहले मेले के थिएटर स्टेज पर डांसरों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसने आयोजन की सुरक्षा और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और व्यवस्था नहीं की गई थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो: घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस बल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी का इस्तेमाल कर रही है, जबकि लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है और कई लोगों ने आयोजकों तथा प्रशासन की तैयारी पर नाराजगी जताई है.

पूर्व मंत्री राम सूरत राय का आयोजन: पूर्व विधायक और मंत्री रहे राम सूरत राय द्वारा आयोजित यह पशु मेला स्थानीय स्तर पर काफी चर्चित था. मेले में पशुओं की खरीद-बिक्री के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए थे, जिसमें खेसारी लाल यादव मुख्य आकर्षण थे. हजारों की संख्या में लोग मेले में पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा और प्रबंधन की कमी ने पूरे आयोजन की छवि को धूमिल कर दिया.

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Last Updated : April 2, 2026 at 10:25 AM IST

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